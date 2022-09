Chân dung các đối tượng trốn truy nã vừa sa lưới

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Công Văn (sinh năm 1950, trú huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đây là đối tượng đã lừa đảo hơn nửa tỷ đồng, sau đó vào chùa... sám hối, trốn truy nã 14 năm mới bị bắt. Ngày 14/9, Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đã bàn giao đối tượng Nguyễn Thanh Phúc Hậu (sinh năm 1976, ở Quận 3, TP HCM) cho Công an Quận 10 (TP HCM) để tiếp tục điều tra, xử lý. Sau gần 11 năm lẩn trốn truy nã về hành vi cướp giật tài sản, Hậu đã bị Công an TX. Hoài Nhơn bắt giữ tại khu phố 4, P.Tam Quan, TX.Hoài Nhơn . Ngày 14/9, Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ Võ Đình Nhật Nguyên (17 tuổi, ở phường 2, thị xã Duyên Hải) điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng. Nguyên là bị can được tại ngoại liên quan đến vụ nổ súng tại khu vực cầu Long Toàn ở thị xã Duyên Hải hồi tháng 2. Sau thời gian lẩn trốn, Nguyên đã bị cảnh sát bắt giữ theo lệnh truy nã khi đang lẩn trốn tại TP.HCM. Ngày 12/9, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ đối tượng Trần Quyền Đường (sinh năm 1980, trú xã Xà Bang, huyện Châu Đức) sau hơn 20 năm lẩn trốn. Đường bị truy nã từ tháng 9/2001 theo Quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức về hành vi “Trộm cắp tài sản". Sáng 12/9, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Huỳnh Văn Giàu (sinh năm 1988, trú xã Long Kiến, huyện Chợ Mới) khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây là đối tượng bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngày 11/9, Công an TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đã tạm giữ hình sự Chấu Văn Diu (34 tuổi, người địa phương). Đây là đối tượng mang 2 lệnh truy nã về tội Trộm cắp tài sản, bị bắt sau gần 8 năm lẩn trốn. Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng vận động đầu thú thành công một đối tượng truy nã sau 5 năm lẩn trốn. Trước đó, Lường Văn Phai (sinh năm 1974, trú tại xã Phu Luông, huyện Điện Biên) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên đã ra Quyết định truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 4/9, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết đã bắt được Trần Văn Lắm, (sinh năm 2005, trú huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành truy nã về tội "Trộm cắp tài sản." Sau hơn 2 tháng lẩn trốn, Trần Văn Lắm đến tiệm game tại khóm Phó Quế, thành phố Long Xuyên chơi thì bị lực lượng Công an phường Mỹ Long, phát hiện và bắt giữ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Sơn La: Đã bắt được nghi phạm giết hàng xóm rồi bỏ trốn: (Nguồn: THĐT)

