Lạng Sơn: Giả bị cướp tài sản, người đàn ông nhận kết đắng

Trước đó, vào tối 29/12, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, nhận được tin báo của N.V.V về việc: Khoảng 18h45 cùng ngày, sau khi V. rút tiền tại một ATM trên địa bàn thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình và đang di chuyển về nơi ở thuộc thôn Khòn Sè, xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình.

Khi đi qua đoạn đường vắng, ít người qua lại thì bất ngờ bị 4 đối tượng, đi trên 2 xe mô tô từ phía sau phía sau đến ép sát, khống chế V, dùng dao đâm vào sườn khiến áo bị thủng nhưng không bị thương, sau đó dí dao vào cổ uy hiếp khiến V. bị thương và cướp toàn bộ số tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) của V. vừa rút tại ATM, rồi lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường”.

Đối tượng N.V.V tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi nhận được tin trình báo, thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây mất ANNT trên địa bàn và gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Lãnh đạo Công an huyện đã tổ chức họp khẩn cấp và triển khai đồng loạt các lực lượng, phương tiện nhanh chóng vào cuộc, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, truy xét, xác minh, thu thập, sàng lọc các thông tin nhằm truy tìm bằng được các đối tượng gây án.

Cùng thời gian trên, qua làm việc với N.V.V, lực lượng Công an cũng phát hiện ra nhiều mâu thuẫn trong lời khai và một số tình tiết khác trong vụ cướp mà V trình báo không phù hợp với những chứng cứ, tài liệu mà các trinh sát thu thập được. Trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, tại cơ quan Công an N.V.V đã thừa nhận hành vi khai báo gian dối dàn dựng hiện trường về việc bản thân bị cướp tài sản, nhằm mục đích trì hoãn việc trả nợ cho những người làm cùng V.

Qua xác minh Công an huyện xác định, hiện N.V.V cùng một số người quen từ huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang lên thôn Khòn Sè, xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để khai thác gỗ, được khoảng hơn 10 ngày nay. Dịp cuối năm do không có tiền trả nợ người làm, N.V.V đã tự ngụy tạo hiện trường giả bằng cách dẫm liên tục tạo nhiều dấu giày trên mặt đất, mặt cỏ quanh khu vực mà V gian dối là bị cướp để đánh lừa những người làm cùng và qua mặt cơ quan Công an.

Lợi dụng vùng cổ bên phải bị dây leo rừng cứa bị thương trước đó vài ngày, V đã dùng tay cào cho vết thương rỉ máu ra để trông giống như vết thương mới và trên thân áo vùng sườn bị thủng, rách do cây, gỗ quệt trúng trong quá trình làm công việc bốc gỗ trong rừng. Sau đó tung tin giả mình bị cướp tài sản.

Vụ việc không chỉ gây hoang mang, lo lắng cho người quần chúng nhân dân mà còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bình thường của cơ quan Công an, làm ảnh hưởng đến hoạt động trong công tác xử lý các vụ án, vụ việc khẩn cấp khác xảy ra trên địa bàn.

Theo quy định của pháp luật, người báo tin giả có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức độ nghiêm trọng của hành vi .

Hiện tại, Công an huyện đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định.