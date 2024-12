Tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Thủy điện Đăk Mi 1

Đến trưa 31/12, lực lượng chức năng ở huyện Đăk Glei (Kon Tum) và các đơn vị thi công vẫn đang tìm kiếm 2 công nhân còn lại rơi xuống hố nước.

Ngay sau khi xảy ra vụ TNLĐ nghiêm trọng, đơn vị đã đưa lực lượng lặn xuống tìm người bị nạn nhưng do thời tiết quá lạnh nên việc tìm kết chưa có kết quả. Đến trưa 31/12, đơn vị đã tìm được 3 công nhân tử vong. Hiện đơn vị đang tiếp tục tìm 2 nạn nhân còn lại.

Để việc cứu hộ nạn nhân được nhanh chóng, lực lượng chức năng đang mở đường, đưa máy bơm vào để hút nước dưới hồ hỗ trợ việc tìm kiếm.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Ảnh TTXVN

Theo VOV, các nạn nhân gồm: Hà Văn Sơn, 30 tuổi, thường trú thôn Minh Lâm, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; Kha Văn Kháy, 26 tuổi, thường trú xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; Ngân Văn Long, 32 tuổi, thôn Tam Hợp, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An; Lương Văn Hùng, 20 tuổi, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; Bốn công nhân này thuộc Công ty Dũng Phúc Lộc, địa chỉ xã Cát Vang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Viết Thăng chỉ huy trưởng công trường phụ trách thi công.