Thiếu tiền, nhóm nam sinh rủ nhau đi cướp tài sản ở Hà Nội

Ngày 6/11, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết về vụ việc bắt giữ băng cướp thiếu niên sử dụng hung khí để cướp xe máy của người đi đường vào ban đêm. Cụ thể, rạng sáng 2/11, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo của anh B. (SN 2004, Thanh Oai, Hà Nội) về việc đi trên đường thuộc địa phận phường Kiến Hưng, quận Hà Đông thì bị 3 đối tượng dùng tuýp sắt uy hiếp cướp 1 xe máy nhãn hiệu Honda Vision.

Các đối tượng cướp tài sản.

Trong vòng 24 giờ, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 3 đối tượng gây án đều ở độ tuổi thiếu niên, gồm: T.M.L (SN 2009), N.C.Đ (SN 2010), N.P.T.H (SN 2011, đều trú ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Cơ quan công an thu giữ tang vật là một xe máy Honda Vision, một xe Honda Dream cùng nhiều tuýp sắt.

Các đối tượng khai nhận, do ở gần nhà nhau nên thường xuyên tụ tập, bỏ học đi chơi. Khi hết tiền, nhóm bàn nhau đi cướp vào ban đêm để lấy tiền tiêu xài. Khoảng 2h ngày 2/11, cả ba đi xe máy, cầm theo tuýp sắt lang thang trên đường để tìm "con mồi" và sau đó phát hiện anh B. đi xe máy một mình. Lập tức, các đối tượng đã áp sát đập xe máy của nạn nhân và đe dọa cướp tài sản.

Do quá hoảng sợ, anh B. đã phải bỏ lại xe máy rồi chạy bộ. Sau đó, nạn nhân tiếp tục bị nhóm trên cầm tuýp sắt đuổi đánh nên đã ngã xuống ruộng. Khi các đối tượng bỏ đi, anh B. đã đến cơ quan công an trình báo.

Cướp được xe máy Vision của anh B, nhóm này mang tang vật về cất giấu ở ngõ nhà N.P.T.H. Hiện tại, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự T.M.L và N.C.Đ về hành vi Cướp tài sản. Còn đối với N.P.T.H, do dưới 14 tuổi, chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự, nên Công an phường Yên Nghĩa lập hồ sơ, đưa vào diện quản lý giáo dục tại địa phương.