Làm đơn tố cáo Chủ tịch xã rồi "vòi" 400 triệu đồng

Ngày 12/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Cử (sinh năm 1957 ở thôn Đà Phố, Hồng Phúc, Ninh Giang, Hải Dương) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản, quy định tại điểm a khoản 3, Điều 170 của Bộ luật hình sự.

Bùi Văn Cử tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra cho thấy, tháng 2/2021, Bùi Văn Cử viết đơn tố cáo sai phạm của ông Hoàng Văn Kiệm (khi đó là Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Hồng Phúc) gửi đến UBND huyện Ninh Giang liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của ông Kiệm tại địa phương.

Đáng chú ý, lợi dụng việc này, Bùi Văn Cử đã yêu cầu ông Kiệm chuyển cho Cử số tiền 400.000.000 đồng thì sẽ rút nội dung tố cáo .

Căn cứ nội dung tố giác của ông Hoàng Văn Kiệm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Giang đã thu thập đầy đủ chứng cứ xác định ông Cử có hành vi Cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Điều 170 của Bộ luật hình sự và tiến hành Khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định.

Đối tượng Bùi Văn Cử có 1 tiền án năm 1983 do Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt 10 năm tù giam về hành vi Cướp tài sản.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố, bắt tạm giam nguyên cán bộ Công an tỉnh: