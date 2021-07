Hai quán karaoke bất tuân “lệnh cấm”, điều “chân dài” phục vụ khách

Sáng 12/7, thượng tá Nguyễn Đức Thìn - Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) cho biết, chiều ngày 11/7, Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp với công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện Cẩm Giàng phát hiện lập biên bản 2 quán karaoke tổ chức cho khách hát, 44 khách và nhân viên vi phạm quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19.



Cụ thể, vào 13h30 chiều 11/7, lực lượng công an kiểm tra hành chính quán Karaoke BonClub có địa chỉ tại thôn Cao Xá, xã Cao An do Nguyễn Văn Luân (sinh năm 1990, trú tại thôn Trung Nghĩa, xã Cao An) làm quản lý vẫn mở cửa đón khách hát.

Dàn chân dài được điều để phục vụ khách hát.

Cảnh sát phát hiện tại quán có 3 phòng hát đang hoạt động với tổng số 31 người cả nam và nữ. Trong đó phòng Vip 1 có 19 người trong phòng, 10 nam và 9 nhân viên nữ. Các phòng Vip2, Vip3 mỗi phòng có 6 người hát và nhân viên phục vụ.

Sau đó một giờ, cảnh sát kiểm tra tại quán Karaoke King ở thôn Quý Dương (xã Tân Trường) do Đặng Văn Dũng (sinh năm 1997, thường trú tại thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, Hải Dương) làm quản lý, phát hiện tại các 2 phòng có tổng cộng 13 khách và nhân viên, trong đó phòng King 2 có 7 khách và nhân viên, phòng King3 có 6 khách hát.

Đáng chú ý, các quán karaoke trên tổ chức hoạt động khá tinh vi , khách đến bằng xe taxi, khóa cửa khi hoạt động và lắp hệ thống camera để giám sát các hoạt động kiểm tra của lực lượng chức năng.

Công an huyện Cẩm Giàng đã lập biên bản yêu cầu dừng việc cho khách thuê phòng hát, lập biên bản vi phạm hành chính đối với quản lý, nhân viên và các khách hát. Công an huyện Cẩm Giàng đang tiếp tục lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

