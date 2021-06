Ăn chặn tiền hỏa táng, vợ chồng “Đường Nhuệ” bị kê biên 9 thửa đất

Cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971, trú tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình); Ninh Đức Lợi (SN 1974, trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình); Phạm Văn Uý (SN 1989, trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình); Nguyễn Khắc Nin (SN 1979, trú tại huyện Kiến Xương, Thái Bình); Bùi Mạnh Tiến (SN 1995, thường gọi là Tiến "trắng", con nuôi Đường "Nhuệ") về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự. Các bị can Nguyễn Việt Cường (SN 1974, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình) và Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ Đường "Nhuệ") bị truy tố cùng tội danh trên lần lượt theo quy định tại điểm a, khoản 3 và điểm d, khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến tháng 4 năm 2020, Nguyễn Xuân Đường dùng nhiều thủ đoạn đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp để cưỡng đoạt tiền của 25 chủ cơ sở dịch vụ tang lễ tại tỉnh Thái Bình. Đường lợi dụng danh nghĩa và núp bóng Công ty TNHH Đường Dương do vợ là Nguyễn Thị Dương làm giám đốc để ép buộc các cơ sở dịch vụ tang lễ tại tỉnh Thái Bình phải hoạt động và nộp tiền theo yêu cầu của Đường, mặc dù công ty không có chức năng hoạt động trong lĩnh vực hỏa táng, không đầu tư cơ sở vật chất và không được Công ty Hoàng Long ủy quyền. Đường tự xưng là Chủ tịch Hiệp hội tang lễ Thái Bình, tự ban hành Quy chế hoạt động của Hiệp hội và Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Đường Dương với các dịch vụ tang lễ Thái Bình. Đồng thời, cùng một số người khác đe dọa, đánh anh Nguyễn Thế Việt để ép đại lý phải dừng hoạt động; cấm các cơ sở dịch vụ tang được đi hỏa táng tại Nam Định mà phải sang Hải Phòng hỏa táng để gây sức ép với Công ty Hoàng Long. Sau khi đại lý của anh Việt phải dừng hoạt động, Đường tổ chức các cuộc họp tại khách sạn Dầu khí Thái Bình, tại quán cà phê Cadillac, chửi và đe dọa để ép chủ các cơ sở dịch vụ tang lễ phải ký vào bản Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Đường Dương với các dịch vụ tang lễ Thái Bình. Đường ép buộc các chủ dịch vụ tang lễ phải báo ca hỏa táng cho người của mình qua điện thoại, phải nộp số tiền 500 nghìn đồng/ca hỏa táng. Trong thời gian trên, Đường tiếp tục có hành vi chặn xe tang lễ của cơ sở dịch vụ tang lễ tỉnh Hải Dương không cho sang tỉnh Thái Bình thực hiện hợp đồng tang lễ; phân chia địa bàn cho các cơ sở dịch vụ tang lē. Các bị can Ninh Đức Lợi, Phạm Văn Úy, Nguyễn Khắc Nin, Bùi Mạnh Tiến, Quách Việt Cường, Nguyễn Thị Dương có hành vi giúp sức cho Nguyễn Xuân Đường trong từng giai đoạn của quá trình Cưỡng đoạt tài sản. Trong đó Ninh Đức Lợi, Phạm Văn Úy xây dựng những văn bản gồm Quy chế hoạt động của Hiệp hội tang lễ Thái Bình, Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Đường Dương với các dịch vụ tang lễ Thái Bình rồi đưa cho Nguyễn Thị Dương ký đóng dấu Công ty Đường Dương. Sau đó, Đường ép buộc các dịch vụ tang lễ ký vào các bản hợp đồng nguyên tắc trên. Nguyễn Khắc Nin tổ chức cuộc họp tại khách sạn Dầu khí Thái Bình để Nin và Bùi Mạnh Tiến yêu cầu các dịch vụ tang lễ phải báo ca và nộp số tiền 500 nghìn đồng/ca cho Công ty Đường Dương. Quách Việt Cường giúp Đường nhận báo ca và thu tiền báo ca 288,5 triệu đồng; Ninh Đức Lợi giúp Đường nhận báo ca và thu tiền báo ca gần 2 tỷ đồng; Lương Trung Thái không biết nội dung Đường cưỡng đoạt tiền của các chủ cơ sở dịch vụ nên giúp Đường nhận báo ca và thu tiền báo ca 339 triệu đồng. Số tiền trên, Cường, Lợi, Thái đều giao lại cho Phạm Văn Úy. Uý kiểm đếm và mang về cho Đường. Nguyễn Thị Dương giúp Đường ký vào các bản hợp đồng nguyên tắc và quy chế hoạt động với tư cách Giám đốc Công ty Đường Dương, trực tiếp nhận từ Đỗ Văn Nhật (dịch vụ tang lễ Tâm Đức) số tiền 43 triệu đồng, nhận qua Phạm Văn Úy số tiền 64,5 triệu đồng, sau đó đưa cho Đường. Tổng số tiền Nguyễn Xuân Đường chiếm đoạt của 25 người bị hại là 2,469 tỷ đồng. Đáng chú ý, toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Nguyễn Xuân Đường đã sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân hết. Trong quá trình điều tra, các bị can cũng chưa thực hiện việc bồi thường trách nhiệm dân sự. Để đảm bảo việc bồi thường trách nhiệm dân sự, Viện KSND tỉnh Thái Bình đã ban hành Lệnh kê biên số 01 ngày 10/6/2021, kê biên quyền sử dụng đất của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương đối với 9 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 5, địa chỉ tại thôn Duyên Trường, xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. >>> Mời độc giả xem thêm video Băng nhóm Đường Nhuệ “làm luật” cả người chết, thu 500.000đ/trường hợp> Nguồn: VTC14.

