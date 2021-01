Khởi tố “trùm” giang hồ Trưởng “Hàng” Hải Dương

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương đã quyết định khởi tố 5 đối tượng trong băng nhóm do Hoàng Văn Trưởng (tức Trưởng "Hàng", SN 1984, trú tại số 345 đường Ngô Quyền, TP Hải Dương) cầm đầu.



Theo đó, Trưởng "Hàng" bị khởi tố các tội cưỡng đoạt tài sản, làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức, gây rối trật tự công cộng.

4 đối tượng gồm Phùng Đức Tâm (34 tuổi, hộ khẩu thường trú tại số 11A Đền Mẫu, TP Hải Dương) bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng, cưỡng đoạt tài sản; Trần Khắc Quý (48 tuổi, trú tại khu dân cư số 2, phường Minh Tân, Kinh Môn) bị khởi tố về tội chiếm đoạt tài sản; Đinh Văn Long (30 tuổi, trú tại số 21/293 Ngô Quyền, TP Hải Dương) và Trần Thanh Thức (33 tuổi, ở số 7C102, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Hiện trong 5 đối tượng trên, Đinh Văn Long đang bỏ trốn, 4 đối tượng còn lại đã bị bắt tạm giam.

"Trùm" giang hồ Trưởng "Hàng" ở biệt thự hoành tráng.

Vụ việc bắt giữ băng nhóm của Trưởng "Hàng" liên quan vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào trưa 30/12/2020. Thời điểm trên, sau khi ăn tất niên ở công ty đối tác, anh Hoàng Minh Phụng (SN 1993, trú tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) cùng một số người bạn đến Vườn sinh thái Thanh Bình (đường Ngô Quyền, TP Hải Dương) hát karaoke nhưng đi nhầm vào sân căn biệt thự trắng của Trưởng "Hàng" trên phố Ngô Quyền. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn, nhóm của Trưởng lấy dao đánh đuổi nhóm anh Phụng ra đến phố Ngô Quyền gây náo loạn khu phố.

Ngoài vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với Công an TP. Hải Dương đang điều tra, xử lý băng nhóm tội phạm do Hoàng Văn Trưởng.

Qua điều tra, xác định Hoàng Văn Trưởng cùng đồng bọn đã gây ra các vụ án Cưỡng đoạt tài sản; Gây rối trật tự công cộng; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Ngoài ra còn có các biểu hiện hoạt động Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng vũ lực…

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của băng nhóm tội phạm trên là đe dọa, gây sức ép và nhiều thủ đoạn khác buộc các tổ chức, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực thu gom, xử lý rác thải, phế liệu, xử lý môi trường… phải nộp tiền hàng tháng cho chúng.

Đe dọa, gây thương tích, ném chất bẩn, hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và nhiều thủ đoạn khác để đòi nợ thuê hoặc ép con nợ phải nhượng lại tài sản cầm cố, thế chấp cho chúng; Nhận chạy án hoặc môi giới giải quyết các vụ việc phức tạp để chiếm đoạt tài sản. Nhận làm thuê các công việc nhạy cảm, ngoài pháp luật để chiếm đoạt tài sản; Sử dụng vũ lực và nhiều thủ đoạn khác để tham gia “giải quyết” các mâu thuẫn trong xã hội trái quy định của pháp luật nhằm mục đích vụ lợi…

Trưởng "Hàng" là đối tượng máu mặt, có "số má" tại Hải Dương với nhiều thành tích bất hảo khi đã 4 lần vào tù ra tội. Tháng 12/2008, Trưởng "Hàng" cầm đầu băng nhóm cùng 10 đàn em gây ra cuộc hỗn chiến ở đường Tuệ Tĩnh (TP Hải Dương) với một nhóm khác làm nhiều người bị thương, gây náo loạn, mất an ninh trật tự trong cộng đồng. Vụ hỗn chiến này, nhóm của Trưởng đã sử dụng nhiều vũ khí "nóng", trong đó có cả súng kíp để thanh trừng nhau. Sau đó, Trưởng "Hàng" phải nhận án phạt 30 tháng tù. Tháng 8/2015, Trưởng "Hàng" cùng đồng bọn tiếp tục dùng súng gây rối trật tự công cộng tại khu vực cầu Gỗ, thị trấn Gia Lộc và bị xử phạt 5 tháng tù. Ngoài 2 lần phạm tội trên, Trưởng còn 2 lần đi tù về tội đánh bạc, bắt giữ người trái pháp luật.

"Ngựa quen đường cũ", tháng 3/2019, Trưởng "Hàng" tập hợp nhiều đàn em thân tín từng gắn bó và quen nhau trong tù. Những đối tượng Tâm, Quý, Thức, Long đều là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, nhân thân phức tạp. Trong đó, tên Tâm một lần vào tù về tội trộm cắp tài sản, 6 lần bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính về các hành vi đánh nhau, trộm cắp vặt. Năm 1996, tên Quý bị phạt 9 năm tù về tội cướp tài sản. Đối tượng Thức năm 2005 bị phạt 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích, năm 2010 tiếp tục lĩnh 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng này được Trưởng nuôi ăn ở và sẵn sàng làm các việc khi được sai bảo.

Đáng chú ý, năm 2016, Trưởng thành lập Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đại Lợi. Sau đó xây dựng biệt thự hoành tráng làm nhà ở kiêm trụ sở công ty hoành tráng, đi nhiều loại xe sang như Lexus, Camry, Porsche. Băng nhóm do Trưởng "Hàng" cầm đầu, hoạt động núp bóng doanh nghiệp, có tiềm lực kinh tế và mối quan hệ phức tạp, hoạt động theo kiểu băng ổ nhóm xã hội đen, chi phối rất nhiều đến hoạt động của các đối tượng hình sự khác.

Các đối tượng (từ trái sang) gồm Trưởng, Thức và Tâm tại cơ quan Công an.

Hiện nay, băng nhóm của Trưởng “Hàng” đang được các Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương, Công an TP Hải Dương điều tra, xác định về các hành vi phạm tội của bọn chúng như cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Ngoài ra, có các biểu hiện hoạt động hủy hoại, cố ý làm hư hỏng, lừa đảo chiếm tài sản, sử dụng vũ lực.

Để điều tra làm rõ hành vi của băng nhóm tội phạm này, Công an tỉnh Hải Dương đã thông báo thủ đoạn hoạt động của băng nhóm tội phạm do Hoàng Văn Trưởng cầm đầu, đồng thời đề nghị những cá nhân, tổ chức đã bị băng nhóm trên hoặc các đối tượng khác xâm hại chủ động liên hệ, gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương (địa chỉ: 106 đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Điện thoại: 069.2829.231) để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Nếu tổ chức, cá nhân nào bao che, không tố giác tội phạm thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.