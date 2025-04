Bắt 3 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép, thu lợi 13 tỷ

Ngày 17/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Tiến Chung (SN 1978) trú tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn; Phạm Văn Phúc (SN 1978) và Trịnh Ngọc Tuấn, (SN 1964) cùng trú tại phường Bắc Sơn, Tx.Bỉm Sơn về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

3 đối tượng bị khởi tố.

Trước đó, vào 11h ngày 6/4/2025, tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì tiến hành kiểm tra khu vực "Đồi cánh chim" giáp ranh khu vực mỏ đất của Công ty TNHH Tiến Chung. Quá trình kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện có 2 máy xúc đang múc đất ở khu vực ngoài khu vực mỏ được cấp phép. Tại hiện trường, còn có 12 ô tô tải đang tập kết tại khu vực mỏ để lấy đất, trong đó 1 phương tiện có đất trên thùng xe.

Hiện trường nơi khai thác khoáng sản trái phép.

Theo kết quả điều tra, xác minh ban đầu, từ tháng 4/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng Trần Tiến Chung, Phạm Ngọc Phúc và Trịnh Ngọc Tuấn đã thực hiện hành vi khai thác không đúng nội dung giấy phép và khai thác ngoài khu vực mỏ được cấp phép của Công ty TNHH Tiến Chung. Số tiền các đối tượng thu lợi bất chính hơn 13 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 26/02/2025, Công ty TNHH Tiến Chung đã bị Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 120 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản vượt ra ngoài ranh giới, khu vực được phép khai thác.