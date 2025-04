Thanh Hóa: Bắt nam thanh niên lừa đảo rồi bỏ trốn sang Campuchia

Ngày 17/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an xã Đông Quan, TP Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Anh (SN 2002) là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trở về từ Campuchia.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh.

Đây cũng là đối tượng có Quyết định truy tìm người của Công an Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng và Công an Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hoàng Anh khai nhận: Khoảng thời gian từ 4/2023 đến tháng 12/2023, do nợ nần cờ bạc nên đối tượng đã gây ra 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng và Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.

Sau khi gây án, Nguyễn Hoàng Anh đã bỏ trốn sang Campuchia và tiếp tục tham gia vào khu Tam Thái Tử để lừa đảo. Tại đây, do “không đủ chỉ tiêu” của chủ giao nên Nguyễn Hoàng Anh thường xuyên bị đánh đập, tra tấn dã man. Không chịu nổi, đối tượng này đã tìm cách trốn về Việt Nam và bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện Công an xã Đông Quang đã bàn giao đối tượng Nguyễn Hoàng Anh cho Công an TP. Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.