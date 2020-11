Bà trùm giang hồ Oanh Hà đất cảng, án tù nhiều hơn tuổi đời

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 1986 Oanh tham gia các phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi bán đôla giả, lừa người qua đường. Năm 1990, lúc em gái út Dung “Hà” khuếch trương thanh thế, Oanh ăn theo với hoạt động cầm đồ và cho vay nặng lãi tại các sới bạc do em gái tổ chức. Với một hệ thống khép kín “cho vay - đánh bạc”, chị em Dung “Hà” thời đó đã khiến nhiều con bạc rơi vào cảnh khốn cùng. (Ảnh minh họa). Ngoài ra, năm 1993 hai chị em Oanh, Dung còn tham gia các đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia (từ Campuchia về Việt Nam, đưa sang Nhật tiêu thụ) do tức Ngô Đức Minh và Ngô Xuân Phương cầm đầu. Oanh được em gái giao cho trực tiếp điều hành một tụ điểm phân phối ma túy tại Hải Phòng. Theo hồ sơ, từ năm 1993-2002, băng tội phạm này đã mua bán 103 bánh heroin, 50kg cần sa, 15kg ma túy tổng hợp và 6.000 viên thuốc lắc. Tòa tuyên 9 bị cáo bị tử hình, tuy nhiên, do Oanh Hà mang thai vào thời điểm phạm tội nên đã thoát án tử. (Ảnh minh họa) Năm 2009, sau khi ra tù, Oanh Hà liên tục tổ chức các cuộc đánh bạc và lại bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt giam cùng 40 đối tượng khác và nhận thêm án phạt 5 năm tù.Đầu năm 2014, mãn hạn tù, Oanh Hà lại cùng em gái đến Lâm Đồng để tìm cách hành nghề đánh bạc, cá độ bóng đá và tiếp tục bị tuyên 18 tháng tù. Vừa ra tù, Oanh nhanh chóng thiết lập lại đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Không chỉ cung cấp hàng cho các đại lý ở TP.HCM, Oanh còn thâu tóm phần lớn thị trường phía Bắc, nhất là ở Hải Phòng. Bà trùm thuê hàng loạt nhà ở TP.HCM làm nơi giao dịch để tránh bị công an phát hiện. Ngày 4/1/2018, C47 phối hợp với Đồn Công an ga đường sắt Hà Nội bắt quả tang Phạm Công Giang (59 tuổi, ở Lê Chân, Hải Phòng) mang 15 gói ma túy. Chuyến hàng này là của bà trùm Oanh “Hà”, Giang chỉ là người được thuê vận chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội rồi đưa về Hải Phòng tiêu thụ. Tháng 5/2018, C47 phối hợp với Công an TP.HCM đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp đối với khoảng 10 người trong đường dây này; thu giữ trên 100.000 viên ma túy tổng hợp, 39 bánh heroin, 30 kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng nhiều tang vật khác. Số hàng trên công an xác định là do bà trùm tổ chức. Tuy nhiên, một lần nữa bà trùm này lại lọt lưới công an. Hiện Oanh Hà đang bị công an truy nã. Với "thành tích" gây án, phạm tội của mình, giới giang hồ vẫn truyền miệng câu: "Oanh Hà, án tù còn nhiều hơn tuổi đời". Quả thực, nếu cộng tất cả án mà Oanh Hà đã mắc phải, cũng không ngoa nêú nói án tù của Oanh Hà nhiều hơn cả tuổi đời, thậm chí, với hành vi buôn ma túy, Oanh Hà có thể đối diện án cao nhất là tử hình

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 1986 Oanh tham gia các phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi bán đôla giả, lừa người qua đường. Năm 1990, lúc em gái út Dung “Hà” khuếch trương thanh thế, Oanh ăn theo với hoạt động cầm đồ và cho vay nặng lãi tại các sới bạc do em gái tổ chức. Với một hệ thống khép kín “cho vay - đánh bạc”, chị em Dung “Hà” thời đó đã khiến nhiều con bạc rơi vào cảnh khốn cùng. (Ảnh minh họa). Ngoài ra, năm 1993 hai chị em Oanh, Dung còn tham gia các đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia (từ Campuchia về Việt Nam, đưa sang Nhật tiêu thụ) do tức Ngô Đức Minh và Ngô Xuân Phương cầm đầu. Oanh được em gái giao cho trực tiếp điều hành một tụ điểm phân phối ma túy tại Hải Phòng. Theo hồ sơ, từ năm 1993-2002, băng tội phạm này đã mua bán 103 bánh heroin, 50kg cần sa, 15kg ma túy tổng hợp và 6.000 viên thuốc lắc. Tòa tuyên 9 bị cáo bị tử hình, tuy nhiên, do Oanh Hà mang thai vào thời điểm phạm tội nên đã thoát án tử. (Ảnh minh họa) Năm 2009, sau khi ra tù, Oanh Hà liên tục tổ chức các cuộc đánh bạc và lại bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt giam cùng 40 đối tượng khác và nhận thêm án phạt 5 năm tù. Đầu năm 2014, mãn hạn tù, Oanh Hà lại cùng em gái đến Lâm Đồng để tìm cách hành nghề đánh bạc, cá độ bóng đá và tiếp tục bị tuyên 18 tháng tù. Vừa ra tù, Oanh nhanh chóng thiết lập lại đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Không chỉ cung cấp hàng cho các đại lý ở TP.HCM, Oanh còn thâu tóm phần lớn thị trường phía Bắc, nhất là ở Hải Phòng. Bà trùm thuê hàng loạt nhà ở TP.HCM làm nơi giao dịch để tránh bị công an phát hiện. Ngày 4/1/2018, C47 phối hợp với Đồn Công an ga đường sắt Hà Nội bắt quả tang Phạm Công Giang (59 tuổi, ở Lê Chân, Hải Phòng) mang 15 gói ma túy. Chuyến hàng này là của bà trùm Oanh “Hà”, Giang chỉ là người được thuê vận chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội rồi đưa về Hải Phòng tiêu thụ. Tháng 5/2018, C47 phối hợp với Công an TP.HCM đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp đối với khoảng 10 người trong đường dây này; thu giữ trên 100.000 viên ma túy tổng hợp, 39 bánh heroin, 30 kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng nhiều tang vật khác. Số hàng trên công an xác định là do bà trùm tổ chức. Tuy nhiên, một lần nữa bà trùm này lại lọt lưới công an. Hiện Oanh Hà đang bị công an truy nã. Với "thành tích" gây án, phạm tội của mình, giới giang hồ vẫn truyền miệng câu: "Oanh Hà, án tù còn nhiều hơn tuổi đời". Quả thực, nếu cộng tất cả án mà Oanh Hà đã mắc phải, cũng không ngoa nêú nói án tù của Oanh Hà nhiều hơn cả tuổi đời, thậm chí, với hành vi buôn ma túy, Oanh Hà có thể đối diện án cao nhất là tử hình