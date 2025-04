Sau sáp nhập, dự kiến TP Pleiku còn 5 phường và 2 xã

Theo phương án sáp nhập đơn vị hành chính của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai , TP Pleiku (Gia Lai) chỉ còn 5 phường và 2 xã . Giảm 72% so với hiện tại.

Dự kiến, sau khi sắp xếp, từ 25 đơn vị hành chính, TP Pleiku còn lại 7 đơn vị hành chính, gồm 5 phường và 2 xã.

Phường Pleiku mới hợp nhất từ các phường Tây Sơn, Hội Thương, Phù Đổng, Hoa Lư và Trà Đa. Trụ sở hành chính đặt tại UBND TP. Pleiku . Ảnh HC

Phường Thống Nhất mới sẽ bao gồm các phường Yên Thế, Đống Đa và Thống Nhất hiện nay, với trụ sở đặt tại UBND P. Yên Thế.

Phường Pleiku mới hợp nhất từ các phường Tây Sơn, Hội Thương, Phù Đổng, Hoa Lư và Trà Đa. Trụ sở hành chính đặt tại UBND TP Pleiku.

Phường Diên Hồng mới sẽ gồm các phường Yên Đỗ, Diên Hồng, Ia Kring và xã Diên Phú. Trụ sở đặt tại Thành ủy Pleiku.

Phường Hội Phú gồm các phường Trà Bá, Hội Phú, Chi Lăng. Trụ sở đặt tại UBND P. Chi Lăng.

Phường An Phú mới được sáp nhập từ P.Thắng Lợi cùng hai xã Chư Á và An Phú. Trụ sở đặt tại UBND xã An Phú.

Xã Biển Hồ mới sẽ bao gồm xã Biển Hồ, xã Nghĩa Hưng (H.Chư Păh), Chư Đăng Ya (H.Chư Păh) và Hà Bầu (H.Đắk Đoa). Trụ sở đặt tại UBND xã Biển Hồ

Xã Gào mới sẽ bao gồm xã Ia Kênh, xã Gào và xã Ia Pếch ( Ia Grai). Trụ sở đặt tại xã Gào.