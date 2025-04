Cận cảnh trạm bê tông không phép, xây trên đất nông nghiệp ở Hà Nội

Ngày 17/4, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện UBND huyện Ba Vì, TP Hà Nội cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của Báo Tri thức và Cuộc sống về việc trạm trộn bê tông Asphalt có quy mô đang xây dựng không phép trên đất nông nghiệp tại thôn Muỗi, xã Yên Bài. Chính quyền địa phương đã yêu cầu lực lượng kiểm tra, xác minh và yêu cầu chủ công trình dừng thi công, tháo dỡ công trình ngay lập tức. "Việc tháo dỡ công trình vi phạm này sẽ được thường xuyên kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng địa phương", đại diện UBND huyện Ba Vì thông tin. Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bài cũng xác nhận, chủ công trình đã và đang tháo dỡ một số hạng mục của trạm trộn. Dự kiến thời gian hoàn thành việc tháo dỡ công trình vi phạm này là ngày 20/4. Sáng 17/4, ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại trạm trộn bê tông Asphalt trái phép này chỉ có một nam công nhân trông coi công trình. Thời điểm này không có dấu hiệu cho thấy việc đang triển khai tháo dỡ. Lý do được công nhân trông coi trông trình đưa ra là "do có việc nên anh em tạm nghỉ. Hôm sau sẽ tiếp tục tháo dỡ". Được biết, trạm trộn bê tông Asphalt xây dựng không phép trên đất nông nghiệp này đã dần hoàn thiện 90% khối lượng công việc, thậm chí là đã tập kết nguyên vật liệu để chuẩn bị sản xuất. Tuy nhiên, với sự quyết liệt xử lý vi phạm và không để công trình tồn tại kéo dài, phức tạp của chính quyền huyện Ba Vì và xã Yên Bài nên công trình này đã nhanh chóng bị "tuýt còi, yêu cầu khẩn trương tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng. Mới đây, tại Hội nghị giao ban kiểm điểm công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm trật tự xây dựng quý I/2025 UBND huyện Ba Vì, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì Phùng Tân Nhị nhấn mạnh, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền pháp luật về đất đai; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhất là trong bối cảnh đang sắp xếp bộ máy theo tinh thần chỉ đạo của trung ương. Việc phát hiện, xử lý vi phạm phải chủ động, kiên quyết, không để hình thành “điểm nóng”. Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Trần Quang Khuyên cũng yêu cầu các xã, thị trấn nêu cao vai trò người đứng đầu, kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới. Những tập thể, cá nhân buông lỏng quản lý, xử lý thiếu kiên quyết sẽ bị xem xét trách nhiệm. Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Khuyên cũng đề nghị Đội Thanh tra trật tự xây dựng tăng cường giám sát, phối hợp xử lý kịp thời các vi phạm có dấu hiệu trục lợi. Đồng thời, đề nghị Đội số 1, Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo lực lượng Công an xã tăng cường phối hợp, bảo đảm hiệu quả quản lý trật tự xây dựng tại địa phương. Trên tinh thần chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo chính quyền huyện Ba Vì, công trình trạm bê tông Asphalt không phép trên đất nông nghiệp tại thôn Muỗi, xã Yên Bài đang bị xử lý triệt để, dứt điểm. Tuy nhiên, sau việc tháo dỡ, di dời công trình vi phạm, vấn đề được đặt ra tiếp theo là việc hoàn trả diện tích đất nông nghiệp như hiện trạng ban đầu tại đây có được triển khai và ai chịu trách nhiệm về việc để đất nông nghiệp bị huỷ hoại? Đuợc biết, ngoài sự việc này, trong quý I/2025, huyện Ba Vì phát hiện 4 trường hợp vi phạm mới, đã xử lý 2 trường hợp. Một số địa phương có tỷ lệ xử lý cao, như: Phú Cường, Tản Lĩnh, Vạn Thắng, Yên Bài. Tuy nhiên, vẫn còn 13 xã chưa xử lý dứt điểm vi phạm tồn đọng; một số xã như Thái Hòa, Cẩm Lĩnh, Tây Đằng tiếp tục để phát sinh vi phạm mới, trong khi chưa khắc phục triệt để các vi phạm cũ. >>> Mời độc giả xem thêm video đại biểu Quốc hội Trương Xuân Cừ (đoàn Hà Nội) nói về Luật Đất đai (sửa đổi). Video do PV Tri thức và Cuộc sống thực hiện:

