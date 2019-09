Khởi tố Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiều 24/9, Viện KSND TP HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng của Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đối với Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh, sinh năm 1989, Tổng giám đốc Công ty Alibaba (thường trú tỉnh Gia Lai; tạm trú quận Thủ Đức, thành phố HCM) về hành vi tương tự.

Liên quan vụ án trên, Cơ quan Điều tra xác định, Nguyễn Thái Luyện là người cầm đầu, chủ mưu vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty Alibaba.

Chủ tịch Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện.

Cụ thể, kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện, Tổng giám đốc Công ty Alibaba) lập ra Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (địa chỉ đăng ký kinh doanh tại 321 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh; trụ sở hoạt động tại 120-122 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) và các công ty thành viên.

Sau đó các đối tượng thu gom lượng lớn đất nông nghiệp (trong đó có một số rất ít đất ở tại nông thôn) với tổng diện tích khoảng hơn 600 ha, giao cho các cá nhân đứng tên và tự vẽ ra 40 “dự án” không có thật. Tại Đồng Nai có 29 "dự án", Bà Rịa- Vũng Tàu có 9 “dự án”, Bình Thuận có 2 “dự án”.

Các “dự án” này chưa được làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép … nhưng Công ty Alibaba vẫn quảng cáo sai sự thật là đất dự án để bán cho khách hàng, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Quá trình điều tra xác định, CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện căn cứ vào diện tích, vị trí thửa đất dự kiến làm dự án rồi chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thuôc Công ty Alibaba thực hiện việc vẽ phối cảnh, vẽ sơ đồ nền đất, soạn thảo các nội dung thông tin đặc điểm dự án, nội dung quảng cáo, tiếp thị cho nền đất bán.

Sau đó thông tin sản phẩm được giới thiệu đến khách hàng thông qua cá nhân viên kinh doanh, qua trang web, qua tổ chức sự kiện, in tờ rơi quảng cáo. Khách hàng đồng ý thì lập hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phụ lục hợp đồng...

Đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa bán đất dự án “ma” cho khoảng 6700 khách hàng, thu về số tiền tương đương 2560 tỷ đồng.

Sau quá trình điều tra thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (địa chỉ số 321 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh) và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn TP HCM, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.

Chiều ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng – Kinh tế và buôn lậu Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh tại trụ sở và các chi nhánh của Công ty Alibaba.

Cùng với đó, từ kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thái Luyện, với vai trò chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, đã chủ mưu, cầm đầu vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp (tạm giữ hình sự) đối với Luyện để điều tra. Đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Thái Luyện, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.