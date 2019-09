Nữ đại úy công an náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất bị đề xuất giáng cấp bậc

Theo đó, nữ Đại úy Công an Lê Thị H. (sinh năm 1983, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), ngày 24/9, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, tính đến hôm nay đã quá thời hạn đình chỉ công tác Đại úy Lê Thị H., cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Phản ứng nhanh, nữ cán bộ này đã tới cơ quan làm việc bình thường.

Đơn vị đã đề xuất kỷ luật nghiêm nữ đại úy mắng chửi nhân viên sân bay trước ngày tạm đình chỉ, tuy nhiên, vẫn đang chờ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội ký quyết định. Theo đó, Công an quận Đống Đa đã đề xuất giáng cấp bậc hàm đối với đại úy Lê Thị H.

Bà H. có hành vi chửi bới nhân viên sân bay.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 11/8, hàng khách H. đi cùng khách Ngô Tiến D. và Lê Bảo A. đến làm thủ tục chuyến bay Vietnam Airlines mang số hiệu VN248 lộ trình TP.HCM - Hà Nội. Hành khách H. làm thủ tục chuyến bay, sau khi đã gửi 4 kiện (57 kg) đủ tiêu chuẩn miễn cước (tổng kg miễn cước 3 khách 60 kg) nhưng hành khách trên yêu cầu thủ tục viên gửi thêm 1 vali 8 kg nữa nhưng nhân viên làm thủ tục từ chối và đề nghị bà H. xách tay.

Tuy nhiên, bà H. đã không hợp tác với nhân viên hàng không và có hành vi to tiếng tại đảo thủ tục Đảo A-B sảnh A ga đi. Sau khi nhận được thông tin, Đội an ninh trật tự có mặt, yêu cầu hành khách trên hợp tác. Sau khi mời về Cảng vụ miền nam, bà H. tiếp tục to tiếng và có hành vi chống đối lực lượng an ninh trật tự.

Xét đến tính chất vụ việc, Phòng giám sát an ninh đã quyết định chuyển giao vụ việc cho Đồn Công an Tân Sơn Nhất để tiếp tục xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Sau khi điều tra xác minh, Đồn Công an Tân Sơn Nhất đã thông báo Cảng vụ hàng không miền nam về việc quyết định xử phạt 200.000 đồng đối với bà H. về hành vi: “ Gây mất trật tự ở khu vực Cảng ” theo Điểm b khoản 1 điều 5 NĐ167, Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17/8.

Theo đó, bà H. bị cấm vận chuyển 12 tháng, tính từ ngày 27/8/2019 đến hết ngày 26/8/2020 và kiểm tra trực quan bắt buộc 12 tháng tiếp theo tính từ ngày 27/8/2020 đến hết ngày 26/8/2021.

Nữ hành khách "đại náo" sân bay Tân Sơn Nhất