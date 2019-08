Bị phạt 7,5 triệu, Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện quá hạn vẫn chưa đóng

Ngày 19/8, Thanh tra Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn chưa nhận được biên lai đóng tiền phạt (số tiền 7,5 triệu đồng) từ ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Công ty Alibaba) dù đã quá thời hạn đóng phạt theo quyết định xử phạt.

Ngoài ra, Sở cũng chưa nhận được khiếu nại hay đơn khởi kiện của ông Luyện công ty địa ốc Alibaba về quyết định xử phạt trên.

Theo Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đơn vị sẽ ban hành quyết định cưỡng chế buộc ông Luyện đóng phạt theo quy định.

Trước đó, Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Luyện về hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.

Quy định tại điểm g, khoản 3, Điều 66, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/1/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Sau khi lập biên bản, Thanh tra Sở TT-TT cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Luyện về hành vi trên với số tiền 7,5 triệu đồng.

Sau buổi làm việc, ông Luyện cho biết đã ký vào biên bản vi phạm nhưng không đồng ý với nội dung vi phạm, ông sẽ khiếu nại biên bản và quyết định xử phạt hành chính.

Trong một diễn biến có liên quan, ông Nguyễn Thái Luyện đã bị Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mời đến trụ sở làm việc do có những phát ngôn trong các đoạn phim phát trực tiếp trên mạng xã hội với nội dung có dấu hiệu nói xấu lực lượng công an xã, chính quyền xã.

Ngày 22/6, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Trần Quốc Tĩnh (2 nhân viên của Công ty địa ốc Alibaba) để điều tra, xử lý về các tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Theo nội dung vụ việc, ngày 13/6, UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ đã cuốc đường, cưỡng chế công trình vi phạm do ông Nguyễn Thái Lực làm chủ đất, đây là "dự án" mà Công ty địa ốc Alibaba phân phối đất nền.

Hai nhân viên Công ty địa ốc Alibaba vừa bị khởi tố trước đó.

Trong quá trình thực hiện cưỡng chế có một số đối tượng manh động mặc đồng mục màu đỏ ghi chữ "Công ty địa ốc Alibaba" và đồng phục màu xám ghi chữ "An ninh Alibaba" cản trở, chống đối, liên tục kích động đập phá xe cuốc của đoàn cưỡng chế.

Trong đó có Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh. Hai nhân viên Công ty địa ốc Alibaba vừa bị khởi tố.

Sau khi vụ việc xảy ra, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip cắt từ buổi livestream trên Fanpage "Địa ốc Alibaba", trong đó ông Luyện đã có những lời lẽ miệt thị lực lượng công an xã, chủ tịch xã.

“Học ngu ra làm công an xã. Mấy anh chị để ý mấy thằng quậy quậy phá xóm, chẳng làm gì thì kêu vô làm công an xã"…

"Học cái gì ra làm chủ tịch xã... Học làm côn đồ. Mấy người làm công an xã hay chủ tịch xã hiện nay xin xỏ, chạy chọt lên vị trí đó, không có học gì, không có trình độ gì hết trơn", ông Luyện nói.

Ngày 26/6, ông Thân Đăng Phong (Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên) đã gửi đơn kiến nghị lên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan liên quan đến những phát ngôn của ông Luyện.