Công an TP HCM gia hạn tạm giữ CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP HCM đã ra quyết định tạm giữ lần 1 đối với Nguyễn Thái Luyện (sinh năm 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã thi hành các lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Luyện.

Kết quả điều tra ban đầu cũng đã xác định Nguyễn Thái Luyện, với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Công ty này đã lừa hơn 6.700 người, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ban hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Luyện để phục vụ công tác điều tra.

Qua khám xét, công an đã thu giữ 376 thùng tài liệu, hơn 9 tỷ đồng, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 xe ô tô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công an thực hiện các lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với 2 anh em Luyện.

Theo giấy phép kinh doanh, Công ty Alibaba được thành lập ngày 6/5/2016 do Nguyễn Thái Lĩnh làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Do đó, quyết định khởi tố vụ án lừa đảo mới đây của Công an TP HCM có xác định có đề cập rõ hành vi phạm pháp của Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn.

Tại cơ quan công an, Lĩnh khai nhận các hành vi liên quan. Theo đó, Lĩnh được chính anh ruột là Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo công việc chứ ít khi có quyền quyết định. Toàn bộ các quyết sách, đường hướng kinh doanh hay tổ chức, mô hình công ty đều được Luyện giao nhiệm vụ cho từng cá nhân cụ thể.

Luyện giao cho những người thân tín, trong đó có Lĩnh, ông Nguyễn Thái Lực (em ruột của hai người) đi thu gom đất nông nghiệp rồi tự phác họa thành dự án khu dân cư cao cấp. Luyện chỉ đạo toàn bộ nhân viên sử dụng mạng xã hội và các trang web thông tin để rao bán đất nền các dự án "ma".

Thủ đoạn Luyện đưa ra là lấy tiền của khách hàng để vận hành hệ thống, để thu gom đất nông nghiệp.

Ngoài ra, Luyện còn chỉ đạo nhân viên cấp quản lý lập ra các công ty bất động sản, tưởng chừng là hoạt động độc lập nhưng đều là vệ tinh của Alibaba và nằm trong sự kiểm soát, chỉ đạo của Luyện. Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba chỉ đạo các giám đốc công ty con sử dụng pháp danh đó để giao dịch, ký hợp đồng với khách hàng.

Cảnh sát bồng súng AK, khám xét nhiều công ty con của Alibaba

Mới đây, nhiều người dân đã trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM) làm đơn trình báo bị Công ty Alibaba lừa đảo.

Hàng chục người đã nộp đơn, cung cấp các thông tin về giao dịch mua đất nền với Công ty Alibaba. Do người đến quá đông buộc công an phải cử hơn 10 cán bộ hướng dẫn.

Trong một diễn biến có liên quan, Công an TP HCM đã triệu tập bà Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó Giám đốc phụ trách đối ngoài và đào tạo) cùng với hàng loạt giám đốc các công ty con đến làm việc.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã tổ chức khám xét nhiều chi nhánh của công ty này ở TP.HCM thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.



Hiện nay, CSĐT Công an TPHCM tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân.

Công an TP HCM đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM) và Công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.