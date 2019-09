Cháy chợ Tó: Hé lộ danh tính tài xế không nhường đường xe cứu hỏa

(Kiến Thức) - Tại cơ quan công an, tài xế không nhường đường cho xe cứu hỏa làm nhiệm vụ sau khi có tin báo cháy chợ Tó khai rằng do bật nhạc lơn trong ô tô nên không nghe thấy tín hiệu còi ưu tiên.

Ngày 24/9/2019, Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội đã xác minh được đối tượng không nhường đường cho xe cứu hỏa làm nhiệm vụ khi có tin báo cháy chợ Tó là Nguyễn Hồng Tâm (SN 1973, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

T ại cơ quan Công an, Tâm cho biết do mở nhạc to nên không nghe thấy tín hiệu còi ưu tiên.

Nguyễn Hồng Tâm tại cơ quan công an.

Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ, người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô có hành vi không nhường đường cho các loại xe ưu tiên khi đang đi làm nhiệm vụ sẽ bị phạt từ 2-3 triệu đồng.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi trên còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

Trước đó vào hoảng 8h ngày 23/9/2019, xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC, Công an TP Hà Nội đang trên đường làm nhiệm vụ sau khi nhận được tin báo có vụ cháy tại chợ Tó (huyện Đông Anh).

Khi xe cứu hỏa đi qua phố Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy) Cầu Giấy đã bị xe ô tô BKS 29D-071.82 do Nguyễn Hồng Tâm điều khiển chạy chắn phía trước, không nhường đường, mặc dù xe chữa cháy đã bật còi đèn xe ưu tiên và phát loa yêu cầu nhường đường.

