Hôm nay xét xử Phan Văn Anh Vũ vụ đưa hối lộ 5 tỷ đồng

Theo kế hoạch, hôm nay 5/11, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng 79 và Công ty cổ phần Bắc Nam 79) bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, theo quy định tại Điều 364 - BLHS.

Cùng bị truy tố và đưa ra xét xử trong vụ án này còn có bị cáo Nguyễn Duy Linh (SN 1971, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, theo quy định tại Điều 354 BLHS. Bị cáo Hồ Hữu Hòa (SN 1984, trú tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, làm nghề phong thuỷ) bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”, theo quy định tại Điều 365 BLHS.

Theo cáo trạng truy tố, giữa năm 2017, Phan Văn Anh Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) điều tra về những sai phạm trong vụ án cố ý làm lộ bí mật Nhà nước và những hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất thuộc công sản tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương. Do lo sợ bị pháp luật xử lý, Vũ nhờ Hòa tiếp cận với Linh để nhờ giúp đỡ và tìm hiểu thông tin.

Phan Văn Anh Vũ.

Sau khi nhờ Linh giúp đỡ trong quá trình bị xử lý, Vũ đã bỏ trốn sang Singapore. Việc bỏ trốn xuất phát từ việc Linh báo cho Vũ biết nội dung, Vũ có thể bị khởi tố, bắt giam. Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu, chứng cứ và xác định được toàn bộ diễn biến sự việc của các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ giữa Vũ, Linh và Hòa.