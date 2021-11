Hành trình phá án: Xác chết đắp chăn trong chòi cà phê

Theo hồ sơ vụ án, sáng 31/10/2013, chị Sầm Thị Hiền (SN 1979, là vợ nạn nhân là Phùng Văn Biên, thuộc tiểu khu 102, Lâm trường Ea Wy, xã Cư A Mung, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) lên rẫy thuộc tiểu khu 102, lâm trường Ea Wy tìm chồng bởi nhiều ngày nay không thấy anh về nhà. Kỳ lạ, bao trùm là không gian vắng lặng, gọi điện cho chồng không thấy anh bắt máy, chiếc xe thường dựng ở ngoài chòi biến mất, bóng dáng chồng cũng bặt vô âm tín, trong khi cửa khóa bên ngoài. Hé mắt qua khe ván gỗ, chị Hiền thấy chăn, màn ủ thành đống ở trên giường. Cảm thấy bất thường, chị Hiền đã gọi người thân mang đèn pin tới, soi vào trong nhà thấy một bàn chân người thò ra ngoài. Quá hoảng hốt, chị Hiền nhờ người phá khóa, thấy người được ủ kín trong chăn, màn không phải ai khác, chính là anh Biên, chồng mình, trong tình trạng toàn thân đã bốc mùi, với nhiều vết thâm tím trên mặt, máu khô vón cục tụ khắp trán, mặt. Chị Hiền đã báo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Qúa trình khám nghiệm hiện trường, anh Biên đã bị hung thủ dùng búa bổ củi đập vào đầu nhiều lần cho tới tử vong, rồi dùng chăn, màn quấn lại trên chiếc giường phản trong rẫy trước đó hơn một tuần. Cho tới thời điểm phát hiện ra xác chết, tử thi đã bước vào giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi thối. Kiểm tra tài sản trong nhà, phát hiện thủ phạm đã cướp đi một số tài sản có giá trị là chiếc xe máy Sirius, 1 cưa lốc, 1 máy cắt cỏ và 1 điện thoại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã đưa vào diện nghi vấn số 1 là Đàm Ngọc Duy (SN 1988, ngụ huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) – đối tượng có tiền án, tiền sự. Theo thông tin mật báo của quần chúng nhân dân, buổi chiều 23/10/2013, có người đã nhìn thấy Duy chạy một chiếc xe máy chở theo một cưa lốc và một máy cắt cỏ rời khỏi xã và từ hôm đó chưa trở về. Theo hướng khai thác này, các trinh sát đã khẩn trương rà soát tất cả các tiệm mua bán, cầm đồ trên địa bàn và đã thu giữ được các vật chứng quan trọng bao gồm chiếc xe máy Sirius, máy cưa lốc, máy cắt cỏ, điện thoại di động của nạn nhân. Ngay trong đêm 31/10/2013, tổ công tác đã bắt giữ Duy khi xuất hiện ở xã Cư Bao, thuộc thị xã Buôn Hồ trong tình trạng phê ma túy. Với những chứng cứ cùng lập luận sắc bén của các điều tra viên, Đàm Ngọc Duy không thể chối cãi, buộc phải cúi đầu nhận tội toàn bộ tội ác ghê rợn của mình. Mới ra tù được 2 tháng vì tội trộm cắp tài sản, nhưng đối tượng Đàm Ngọc Duy (SN 1988, ngụ thôn 10A, xã Cư A Mung, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) không chịu hoàn lương mà tiếp tục gây nên tội ác kinh hoàng cho người dân vô tội. Do quen biết nhau từ trước và có rẫy ở cạnh nhau nên sáng 23/10/2013, Đàm Ngọc Duy sang rẫy của anh Phùng Văn Biên (thuộc tiểu khu 102, Lâm trường Ea Wy, xã Cư A Mung, huyện Ea H’leo) để xin thuốc hút. Thấy anh Biên ở rẫy một mình nên Duy nảy sinh ý định giết anh Biên để cướp tài sản. Cụ thể, vào khoảng 11h cùng ngày, Duy cầm chai rượu sang rẫy của anh Biên cùng ăn cơm và uống rượu với mục đích chuốc cho anh Biên say. Khi thấy anh Biên đã ngấm hơi men và nằm ngủ trên sàn gỗ thì Duy chạy xuống nhà lấy búa bổ củi dựng ở góc nhà, rồi đi đến chỗ anh Biên đang nằm ngủ. Duy lạnh lùng dùng sống búa đập liên tiếp 4 nhát vào mặt, trán và miệng anh Biên cho đến khi thấy máu nạn nhân chảy ra sàn nhà hắn mới chịu dừng lại. Để biết chắc chắn anh Biên đã chết, hung thủ cầm búa chọc vào sau gáy xem nạn nhân đã chết hay chưa. Khi thấy nạn nhân đã chết hẳn, Duy vội xuống bếp xúc tro bếp bỏ lên mặt anh Biên và nơi chảy máu trên sàn gỗ rồi dùng chăn, chiếu đắp lên người nạn nhân. Gây án xong, Duy để mặc nạn nhân ở đó và đi tìm kiếm tài sản. Lục lọi trong người anh Biên, anh ta tìm được 1 điện thoại Nokia màu đen, túi nylon bên trong có cà vẹt xe máy, CMND và một số giấy tờ tùy thân có tên Phùng Văn Biên. Sau đó, Duy dắt chiếc xe máy hiệu Sirius ra ngoài nhà lấy 1 cưa lốc, 1 máy cắt cỏ buộc vào phía sau xe rồi chở các đồ vật đã cướp được ra trung tâm xã Ea Wy cầm cố lấy tiền. Duy bán đồ tổng cộng được tất cả 10,9 triệu đồng, trong đó, chiếc điện thoại được 200.000 đồng; bán máy cắt cỏ và cưa lốc được 700.000 đồng. Chiếc xe máy được Duy đem ra trung tâm thị trấn Ea Đrăng (huyện Ea H’leo) bán được 10 triệu đồng. Anh ta sử dụng số tiền cướp được của nạn nhân cho việc mua sắm cá nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay sau khi có được các manh mối và các bằng chứng xác đáng, Công an huyện Ea H’leo phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk đã lên phương án truy bắt khẩn cấp tên tội phạm manh động, tàn ác giết người một cách man rợ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT đã nhanh chóng sàng lọc các đối tượng nghi vấn và tiến hành bắt giữ Đàm Ngọc Duy. Tại cơ quan điều tra, Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Duy khai nhận do nghiện ma túy nặng không có tiền mua hêrôin nên đã ra tay sát hại anh Biên nhằm cướp tài sản để bán lấy tiền hút chích. Với hành vi tàn độc mà đối tượng đã gây ra đối với nạn nhân, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Đàm Ngọc Duy tử hình về tội “Giết người”; 05 năm tù về tội “Cướp tài sản”, án phạt chung cho cả hai tội danh là “tử hình”. Ngoài ra bị cáo còn phải có trách nhiệm dân sự bồi thường cho gia đình bị hại. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn. Nguồn: ANTV.

