Hải Phòng: Hàng chục đối tượng mang hung khí trên phố

Ngày 9/7, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hải Phòng vừa phát hiện một nhóm khoảng 20 đối tượng đi xe máy không có biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, đem theo hung khí, lạng lách đánh võng trên nhiều tuyến đường để đi tìm nhóm “đối thủ” hỗn chiến và đã kịp thời ngăn chặn xử lý các đối tượng trên.



Phòng Cảnh sát hình sự CATP phối hợp với Công an huyện An Dương tiến hành triệu tập đối tượng thứ 11 trong nhóm trên là Đỗ Thành Đạt, sinh 2003, ở thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) cùng 6 đối tượng trong nhóm thứ hai, gồm: Diệp Xuân Hảo (tức Hảo “Tiêu”), sinh 2002, ở thôn Vân Tra; Vũ Văn Nam (tức Nam “Chập”), sinh 2005; Nguyễn Mạnh Hoa (tức Hoa “Điếc”), sinh 2005; Vũ Quốc Khánh (tức Khánh “chọc”), sinh 2005, cùng ở thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng; Lê Ngọc Lâm (tức Lâm “voi”), sinh 2002; Đinh Trường An (tức An “Bảnh”), sinh 2002, cùng ở thôn Bạch Mai, xã Đồng Thái, cùng huyện An Dương.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Tại trụ sở Công an, các đối tượng khai nhận, khoảng 20h ngày 4/7, do mâu thuẫn với Diệp Xuân Hảo, Đỗ Thành Đạt gọi điện cho Nguyễn Bá Hùng, Nguyễn Trung Hiếu rủ đi tìm đánh nhóm của Hảo.

Sau khi thách thức với Hảo, hẹn gặp nhau ở khu vực cổng chính của khu dân cư Hoàng Huy, đường Máng, xã An Đồng, nhóm của Đạt tập trung tại quán bắn cá số 89 Kênh Dương (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) chuẩn bị hung khí rồi kéo nhau đến điểm hẹn, chờ.

Khoảng 10 phút sau, nhóm của Hảo có hơn 10 người đi trên 5 xe máy mang theo nhiều dao kiếm, giáo xuất hiện. Thấy nhóm của Hảo mạnh hơn nên nhóm Đạt và Hiếu nổ máy bỏ chạy. Sau đó, nhóm của Đạt về quán game bắn cá 24h, số 13 Dân Lập để tập trung người đi tìm nhóm Hảo “trả đũa”.

Tại đây, các đối tượng gọi thêm được Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Trung Hiếu, Hồ Đàm Quang Linh, Nguyễn Nam Phong, Phạm Phi Long, Nguyễn Đức Thịnh, Phạm Gia Trung Hiếu và Lâm Ngọc Ánh.

Các đối tượng giao cho Ánh trông quán bắn cá, còn lại tất cả đi xe máy tháo BKS, mang theo dao kiếm, giáo, chai thuỷ tinh tìm nhóm Hảo để đánh. Đạt gọi điện thoại cho nhóm Hảo và các đối tượng hẹn nhau ở chợ Minh Kha, xã An Đồng. Khi nhóm của Hảo “Tiêu” đang ngồi trong một quán điện tử ở xã An Đồng, thấy nhóm của Đạt đông người hơn thì bỏ chạy.

Hung khí các đối tượng mang theo.

Nhóm của Đạt không đuổi kịp nhóm của Hảo nên bực tức xông vào quán điện tử chém vào cửa thị uy rồi bỏ về quán game bắn cá, 13 Dân Lập, sau đó bị lực lượng Công an kiểm tra, đưa về trụ sở.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hải Phòng đã chuyển giao vụ việc đến Công an huyện An Dương để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.