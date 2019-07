Nghi can vụ sát hại nữ sinh 19 tuổi tử vong dưới kênh Nhiêu Lộc

(Kiến Thức) - Chiều 9/7, Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường thi thể trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Nạn nhân được xác định chính là nghi can sát hại nữ sinh 19 tuổi trước đó.

Công an xác nhận thi thể là nam giới có tên là Phạm Quang Tiến (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cũng là nghi can vụ sát hại nữ sinh 19 tuổi Phạm Trần Tú Q. (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) trước đó 1 ngày.

Theo đó, sáng 8/7, một người dân sinh sống trong căn nhà trọ trong con hẻm 325 đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh, phát hiện nữ sinh Q. nằm bất động trong phòng trọ nên hô hoán.

Lúc mọi người đến kiểm tra, nữ sinh Q đã tử vong, trên người có nhiều vết đâm. Người dân đã trình báo sự việc lên công an.

Người dân theo dõi vụ việc.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra vụ việc. Được biết, nữ sinh Q là sinh viên năm 2 của một trường đại học trên địa bàn TP.HCM.

Người nhà nạn nhân cũng cho biết, trước đó, nữ sinh Q xin phép ở lại TP.HCM ôn bài, nên không về quê thăm gia đình vào cuối tuần. Đến sáng nay, khi nghe hung tin nữ sinh 19 tuổi bị sát hại, gia đình đã có mặt tại hiện trường.

Công an điều tra trích xuất các camera ở hiện trường xác định nghi can Tiến là người đã vào phòng trọ. Sau đó, Tiến rời đi bằng xe máy không ai rõ.

Tối cùng ngày, công an phát hiện chiếc xe máy của nghi can này ở kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Ngày 9/7, công an phát hiện thi thể nghi can Tiến.