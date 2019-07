Hải Phòng: CSGT bị hất văng tung trời khi chặn xe vi phạm

Vào lúc khoảng 11h trưa 9/7, tổ CSGT công an huyện An Lão, TP Hải Phòng đang làm việc trên QL10 đoạn qua thị xã Mỹ Đức thì phát hiện 1 đối tượng đi xe máy BKS 15D1 294.35 có biểu hiện vi phạm giao thông. Anh Nguyễn Trọng Quý, sinh 1978, thành viên tổ công tác đã ra đường phát tín hiệu dừng xe.

CSGT bị hất văng tung trời khi chặn xe vi phạm. Tuy nhiên, đối tượng đi xe máy đang chạy với tốc độ rất cao đã đâm thẳng vào người CSGT khiến chiến sỹ này bị hất tung lên cao rồi rơi xuống đường bất tỉnh. Đối tượng vi phạm đã cũng bị ngã ra đường bị thương tích.



Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tổ công tác và nhân dân đã đưa anh Quý lên bệnh viện Việt Tiệp để cấp cứu. Đối tượng đâm vào CSGT cũng được chuyển đến bệnh viện Kiến An.

Trao đổi với PV, lãnh đạo đội CSGT công an huyện An Lão, TP Hải Phòng xác nhận vụ việc trên.

Theo lãnh đạo công an huyện An Lão: Mặc dù bị đâm trực diện rất mạnh nhưng anh Quý rất may không ảnh hưởng tính mạng. Hiện chiến sỹ này đã tỉnh táo và cung cấp được các thông tin về sự việc.

Vụ việc CSGT bị hất văng tung trời khi chặn xe vi phạm đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện An Lão xác minh, làm rõ.

