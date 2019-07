Gian lận thi cử ở Sơn La: Chính thức truy tố 8 bị can

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết: “Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã hoàn tất cáo trạng và có quyết định truy tố 8 bị can trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La”.

Theo đó, cáo trạng số 50 truy tố 8 bị can ra trước Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La.

Các bị can trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La

Các bị can bị truy tố gồm: Trần Xuân Yến (Phó Giám đốc Sở GD&ĐT); Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng); Đặng Hữu Thủy (Hiệu phó Trường THPT Tô Hiệu); Cầm Thị Bun Sọn (Phó phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT); Lò Văn Huynh (Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục); Nguyễn Thanh Nhàn (Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục); Đỗ Khắc Hưng, nguyên Trung tá và Đinh Hải Sơn, nguyên Thiếu tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La.

8 bị can này cùng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cũng theo ông Tuấn, toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La để chờ lịch xét xử của tòa.

Đây mới là giai đoạn 1 của vụ án gian lận thi cử tại tỉnh Sơn La. Trong giai đoạn này, cơ quan điều tra tập trung làm rõ hành vi của 8 bị can xoay quanh việc sửa điểm bài thi trắc nghiệm cho 44 thí sinh và sửa điểm bài thi tự luận (môn ngữ văn) cho một số thí sinh khác, cũng như sự tiếp tay của hai cán bộ công an.

Cơ quan công an cũng làm rõ về động cơ sửa bài thi, điểm thi của các bị can trong vụ án; cách thức các bị can thực hiện việc sửa bài thi, điểm thi của từng thí sinh; mức độ can dự của từng cá nhân trong đường dây gian lận thi cử có tổ chức này.

Cơ quan điều tra hiện đang tạm giữ hơn 2,4 tỉ đồng do các bị can nộp lại cho cơ quan điều tra (Ảnh Laodong.vn)

Các bị can Nguyễn Thị Hồng Nga, Đặng Hữu Thủy, Cầm Thị Bun Sọn, Lò Văn Huynh đều là thành viên hội đồng thi, biết rõ việc nhận sửa và nâng điểm bài thi cho các thí sinh là vi phạm pháp luật nhưng vì vụ lợi và động cơ cá nhân khác, khi được người thân các thí sinh hứa hẹn, cảm ơn bằng tiền nên đã nhận sửa và nâng điểm cho các thí sinh.

Đối với lời khai của các đối tượng còn nhiều điểm mâu thuẫn nên cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ trong giai đoạn 2 của vụ án. Mặc dù các bị can khai rằng đã nhận tiền của phụ huynh và các đối tượng “cò” để sửa điểm (số tiền lên đến hàng tỉ đồng). Các bị can cũng đã trả lại tiền, phụ huynh và các "cò" vẫn phủ nhận.

Hiện tại, cơ quan điều tra đang tạm giữ hơn 2,4 tỉ đồng và nhiều tang vật của vụ án, để tiếp tục làm rõ có hay không hành vi đưa và nhận hối lộ để sửa, nâng điểm bài thi.