Hà Nội: Đi mua đồ ăn, thiếu niên 14 tuổi bất ngờ bị đánh nhập viện

Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Khánh Dương (SN 2004, trú tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Đồng thời lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND thị trấn Phùng lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với N.N.M (sinh ngày 27/10/2006) trú tại thị trấn Phùng cũng với hành vi trên. Trước đó, ngày 27/5, Công an xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng nhận được đơn trình báo của chị Lê Thị P, trú tại xã Hạ Mỗ về việc em trai chị là Lê Quang B., 14 tuổi bị đánh gây thương tích kết quả giám định B. bị tổn hại 28% sức khỏe vì những vết thương ở đầu, tay.

Đối tượng Đỗ Khánh Dương.

Quá trình điều tra Công an xác định, do có mâu thuẫn với nhóm của Lê Văn N. (trú tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng) nên tối 26/5, Đỗ Khánh Dương đã rủ một số đối tượng trong đó có N.N.M tập trung tại cổng trường THCS Song Phượng đi đánh nhau. Đáng chú ý, tất cả nhóm đối tượng này trẻ nhất sinh năm 2006, nhiều tuổi nhất sinh năm 2004. Tại cổng trường THCS Song Phượng, người nhóm Dương đã chuẩn bị 1 két vỏ bia, 1 tuýp sắt gắn dao nhọn, 1 tuýp sắt; nhóm thanh thiếu niên ở Hoài Đức mang theo 2 két vỏ bia để chuẩn bị đi đánh nhau với nhóm Lê Văn N.

Dù mới ở độ tuổi 15, 16 nhưng tất cả 20 đối tượng đi đánh nhau đều mang theo mỗi người một tuýp gắn dao và 3 thùng vỏ chai bia. Tuy nhiên cả nhóm không gặp nhóm của Lê Văn L, liền gọi điện hẹn sẽ đánh nhau tại ngã ba đường trên địa bàn xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng.

Sau đó, tất cả nhóm điều khiển xe máy mang theo hung khí đến và gặp nhóm của Lê Văn N. Tại đây, các đối tượng ném vỏ chai bia về phía nhau và dùng tuýp gắn dao đuổi đánh nhau nhưng chưa ai bị thương tích gì. Các đối tượng trong nhóm của Lê Văn N. bỏ chạy thì nhóm Dương đuổi theo khoảng 100 mét nhưng không đuổi được thì các đối tượng quay lại nơi vừa ẩu đả để đợi.

Khi đó, có 1 đối tượng trong nhóm của Dương nói “có thằng quay video kìa” thì tất cả nhìn về hướng cháu Lê Quang B. đang ngồi trên xe máy điện gần đó. Trong khi đó, anh B. không hề quay clip mà chỉ tình cờ đi mua đồ ăn về ngang qua khu vực này. Máu côn đồ nổi lên, Dương cầm 1 vỏ chai bia ném về phía cháu B. nhưng không trúng; M. ném tiếp 1 vỏ chai bia trúng vào phần đầu cháu B.

Sau đó, Dương tiếp tục cầm 1 vỏ chai bia ném trúng phần ngực, bả vai cháu B. khiến cháu bị thương tích chảy máu và nằm gục tại đó. Khi nhận được điện thoại của nhóm Lê Văn N. hẹn đánh nhau tại khu vực cầu Gáo, xã Đan Phượng, nhóm Dương đã tiếp tục di chuyển đến nhưng không thấy và đi về.

Tại Cơ quan điều tra, Đỗ Khánh Dương và N.N.M cùng các đối tượng trong nhóm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân đối với cháu Lê Quang B. Trong số các đối tượng, Đỗ Khánh Dương là người có hành vi côn đồ nhất, cầm đầu nhóm đánh nhau với Lê Văn N; bản thân, Dương đã có 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an còn xác định ngày 17/5, Dương đã dùng tuýp sắt gắn dao bầu chém gây thương tích cho anh Nguyễn Hồng Q, 19 tuổi, trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng. Công an huyện Đan Phượng cho biết thêm, tất cả các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến đều đã bị cơ quan công an lập hồ sơ, thông báo chính quyền địa phương và phối hợp với gia đình răn dạy để tránh các vụ việc tương tự.

Hiện vụ đi mua đồ ăn, thiếu niên 14 tuổi bất ngờ bị đánh nhập viện ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.