Giám đốc 30 tuổi cho vay nặng lãi bị bắt tạm giam

Quảng cùng hơn chục người khác bị cảnh sát bắt tạm giam để điều tra do liên quan đến việc cho vay lãi suất bằng hình thức cầm đồ là 5.000 đồng/1 triệu/ngày.

Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh có quyết định khởi tố bị can Trần Đình Quảng (30 tuổi, ngụ xã Hải Long, huyện Hải Hậu, Nam Định) cùng 15 người có liên quan để điều tra về hành vi Cho vay nặng lãi. Trong đó, 13 bị can bị tạm giam.

Quảng (bìa phải) và Hải tại cơ quan công an. Ảnh: QT.

Quảng là Giám đốc công ty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An, có trụ sở ở phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội).



Nắm bắt nhu cầu tài chính tại các khu công nghiệp, anh ta đã chủ động mở công ty và lập 15 chi nhánh tại các khu công nghiệp rồi cho các "chân rết" quản lý. Khi khách đến vay tiền, nhóm này cho vay với lãi suất bằng hình thức cầm đồ là 5.000 đồng/1 triệu/ngày. Nếu vay bằng hình thức cầm giấy tờ là 8.000 đồng/1 triệu/ ngày, phần lãi suất thực tế không được ghi trên giấy tờ mà chỉ trả lãi khi đến ngày thanh toán.

Nếu người vay không trả gốc, lãi đúng kỳ hạn thì chúng sẽ tổ chức cho người đến tạo sức ép trả nợ.

Khi lập đường dây cho vay nặng lãi, Quảng cho Phạm Văn Hải (35 tuổi, ngụ Hải Hậu, Nam Định) làm tay chân chuyên cung cấp vốn, thu lãi về và phụ trách quản lý các chi nhánh cho vay nặng lãi .

Cảnh sát đã thu giữ 2.681 hồ sơ vay nợ từ 1 triệu đến 10 triệu đồng. Mỗi hồ sơ gồm giấy vay tiền, giấy tờ thế chấp như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, đăng ký xe, giấy phép lái xe, bằng cấp các loại (tổng số tiền tương ứng với hồ sơ cho vay là hơn 6 tỷ đồng).

Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ 524 triệu đồng tiền mặt, 30 xe máy các loại, 9 máy tính, 37 quyển sổ nghi chép vay nợ và nhiều tài liệu liên quan đến cho vay nặng lãi.