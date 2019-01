Huy động 300 chiến sĩ công an triệt phá 5 công ty cho vay nặng lãi

Ngày 2/1/2019, Công an TP Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi cho vay nặng lãi của một số công ty kinh doanh tài chính trên địa bàn TP Thanh Hóa.



Danh sách 5 công ty tài chính gồm Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Đại Tín, Công ty TNHH Trường Cửu, Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Thương Tín, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quyền Quý và Công ty TNHH Nam Tiến 36.

Chuyên án này nằm trong việc thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 22/12/2018, Công an TP.Thanh Hoá đã huy động trên 300 cán bộ chiến sỹ các đội nghiệp vụ và công an các xã, phường đồng loạt ra quân và tiến hành khám xét hành chính đối với 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính của 5 công ty trên ở 14 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, riêng Thành phố Thanh Hóa có tới 10 điểm kinh doanh.

Đối tượng Cao Xuân Thu - Giám đốc Công ty tài chính Đại Tín.

Quá trình khám xét, cơ quan CSĐT đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách, số liệu liên quan đến hoạt động vay tín dụng, nhiều giấy tờ được sử dụng thế chấp vay tiền như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy phép kinh doanh; đăng ký xe mô tô; Chứng minh nhân dân… cùng nhiều công cụ, phương tiện nghi vấn được các nhóm đối tượng này sử dụng khi siết nợ như: 1 quả lựu đạn; 90 vỏ đạn súng quân dụng; 1 bình xịt khí bóng cười; 1 dùi cui điện; 1 bình xịt cay; 20 dao, lê, kiếm các loại; 4 tuýp sắt…tạm giữ nhiều tài sản có giá trị có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi gồm: 1 ôtô; 20 xe máy; 6 két sắt; 30 điện thoại đi động; 19 CPU máy tính; 8 laptop và hơn 1,5 tỷ đồng...

Căn cứ và mức độ, hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng, Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong các giao dịch dân sự của 5 công ty dịch vụ tài chính nêu trên gồm Cao Xuân Thu (SN 1991 ở phố Lê Thị Hoa, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa - Giám đốc Công ty dịch vụ tài chính Đại Tín; Đỗ Nguyễn Minh Tân (SN 1991 ở phố Phan Bội Châu, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) - Kế toán Công ty dịch tài chính Đại Tín; Lê Phú Lượng (SN 1994 ở phố Ái Sơn, phường Đông Hải) - Trưởng chi nhánh Công ty dịch vụ tài chính Trường Cửu, TP Sầm Sơn); Đỗ Văn Thái (SN 1983 ở xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa) – Quản lý điều hành chi nhánh công ty dịch vụ tài chính Trường Cửu ở huyện Hoằng Hóa và Trương Đình Tâm (SN 1998 ở xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa) - nhân viên Công ty dịch vụ tài chính Thương Tín.

Kết quả điều tra cho thấy, thủ đoạn các đối tượng thường ép buộc con nợ viết giấy bán tài sản của mình, rồi sau đó lại phải thuê lại chính tài sản đó mới có thể được vay số tiền mình cần. Tất cả những văn bản này, theo quy định của luật pháp, là thỏa thuận dân sự giữa các bên liên quan.

Tuy nhiên, trên thực tế, mức phí thuê tài sản mà người đi vay phải chịu là từ 3.000 đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, tương đương từ 109,5 đến 182,5%/1 năm. Với cách tính này, nhiều khách hàng chỉ vay 30 triệu đồng, nhưng chỉ sau 1 năm đã phải trả hơn 100 triệu đồng tiền lãi mà vẫn chưa thể trả hết số nợ.

Cùng với đó, các đối tượng cũng cho vay cắt cổ dưới hình thức "vay thăm" với số tiền từ 10 triệu đồng đến 60 triệu đồng 1 bát thăm, kỳ hạn 50 ngày.

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm hoạt động, tổng số lượt giao dịch của 5 công ty này lên tới con số hơn 7.000 lượt giao dịch với tổng số tiền là hơn 72 tỷ đồng, mở rộng 32 chi nhánh ở khắp các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh, với hoạt động điều tiết vốn cho vay rất bài bản.