Tạm đình chỉ công tác thiếu tá công an chửi bới tài xế do bị kích động

Công an huyện Chơn Thành (Bình Phước) đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thiếu tá Phạm Hồng Thái trong 15 ngày để xác minh, làm rõ vi phạm. Đồng thời, công an sẽ tiếp tục làm việc với chủ xe, tài xế và những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh cắt từ video lan truyền trên mạng

Liên quan video clip ghi lại hình ảnh và việc một cán bộ mặc sắc phục Công an nhân dân chửi bới, sỉ nhục tài xế lan truyền vào những ngày qua, Công an tỉnh Bình Phước xác định người mặc sắc phục Công an là Thiếu tá Phạm Hồng Thái, cán bộ Đồn Công an Khu Công nghiệp Minh Hưng, huyện Chơn Thành.



Theo Công an tỉnh Bình Phước , nhận thấy nội dung và hình ảnh trong Video clip liên quan đến cán bộ thuộc lực lượng Công an tỉnh nên Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Chơn Thành nhanh chóng xác minh vụ việc để làm rõ và xử lý.

Qua đó, bước đầu xác định nội dung vụ việc như sau: Vào lúc 7 giờ 45 phút, ngày 9/1/2019, Đồn Công an Khu Công nghiệp Minh Hưng nhận được tin báo của anh Bùi Minh Trung, Tổ trưởng tổ bảo vệ Khu Công nghiệp Minh Hưng III với nội dung: “Có một xe ô tô tải đổ rác thải trong khu công nghiệp, lực lượng bảo vệ yêu cầu tài xế xe tải về chốt bảo vệ để làm việc nhưng tài xế không chấp hành và có hành vi chống đối nên đề nghị lực lượng Đồn Công an khu công nghiệp Minh Hưng hỗ trợ”.

Nhận thấy đây là vụ việc xảy ra trong phạm vi quản lý của Đồn Công an khu công nghiệp nên ông Nguyễn Hoàng Thái, Trưởng Đồn phân công tổ công tác gồm Thiếu tá Phạm Hồng Thái, Thiếu úy Trần Mạnh Đạt và Thiếu úy Đào Chung Thủy nhanh chóng đến hiện trường để phối hợp giải quyết.

Khi Tổ công tác của Đồn Công an khu công nghiệp Minh Hưng đến hiện trường, có 1 xe ôtô tải biển số 92C-116.85, tài xế là Vũ Văn Trọng, SN: 1980, HKTT xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An cùng 3 người phụ xe và 3 người thuộc lực lượng Bảo vệ Khu Công nghiệp Minh Hưng III, gồm: Bùi Minh Trung, Lê Đăng Lương, Nguyễn Văn Dinh; bên cạnh xe ô tô tải có đống rác thải (đất, vỏ cây, lá cây).

Lực lượng Bảo vệ Khu Công nghiệp Minh Hưng III đề nghị Công an hỗ trợ, yêu cầu tài xế xe tải về chốt bảo vệ gần đó để lập biên bản sự việc xe tải đổ rác ở khu vực có biển cấm đổ rác.

Lúc đó, Thiếu tá Phạm Hồng Thái yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ xe và về chốt bảo vệ làm việc nhưng tài xế không chấp hành và thách thức lực lượng Công an, Bảo vệ.

Do không kiềm chế được khi bị tài xế có lời nói, hành vi kích động nên Thiếu tá Thái đã có lời nói thiếu chuẩn mực. Tài xế Vũ Văn Trọng do bức xúc trước cử chỉ, lời nói thiếu chuẩn mực của Thiếu tá Phạm Hồng Thái nên đã đăng tải video lên mạng xã hội YouTube.

Công an tỉnh Bình Phước xác định, việc Đồn Công an khu công nghiệp Minh Hưng cử lực lượng đến giải quyết khi nhận được đề nghị của lực lượng Bảo vệ Khu Công nghiệp đề nghị hỗ trợ giải quyết vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự là đúng chức năng, nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết, Thiếu tá Phạm Hồng Thái, cán bộ Đồn Công an Khu Công nghiệp đã có dấu hiệu vi phạm quy trình công tác, vi phạm quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân (có cử chỉ, lời nói thiếu chuẩn mực, thiếu văn hóa).

Do đó, Công an huyện Chơn Thành đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Thiếu tá Phạm Hồng Thái trong thời gian 15 ngày để xác minh, làm rõ vi phạm. Đồng thời, tiếp tục làm việc với chủ xe, tài xế, phụ xe tải và những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.