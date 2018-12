Bắt giang hồ đất Bắc vào Đà Nẵng cho vay nặng lãi

(Kiến Thức) - Công an TP Đà Nẵng vừa bắt 2 đối tượng giang hồ từ ngoài Hải Phòng và Hải Dương vào Đà Nẵng hành nghề cho vay nặng lãi.

Ngày 28/12, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho hay, đơn vị đang tạm giữ Ngô Trung Hưng (22 tuổi, quê Hải Phòng) và Nguyễn Lương Đức (26 tuổi, quê Hải Dương) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.

Hưng và Đức tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra, Hưng và Đức thuê nhà ở đường Nguyễn Công Trứ ở phường An Hải Đông làm địa điểm cho vay lãi suất cao. Hưng và Đức quảng cáo thủ tục vay đơn giản, không cần thế chấp chỉ cần để lại giấy chứng minh và sổ hộ khẩu để lôi kéo người vay.

Theo đó, nếu vay thời hạn 40 ngày, khách vay sẽ trả lãi suất là 182, 5%/năm; vay 30 ngày trả lãi suất 243,33%/năm; vay 20 ngày lãi suất tăng lên 365%/năm. C ông an xác định đã có 16 khách đã vay số tiền từ 5 đến 30 triệu đồng. Trong đó có nhiều người vay từ 4-5 lần.

Qua thời gian theo dõi, ngày 22/12, Công an quận Sơn Trà phối hợp với Công an phường An Hải Đông kiểm tra hành chính tại nhà trọ của Hưng và Đức, thu giữ nhiều tang vật, bằng chứng có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra mở rộng.