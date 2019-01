Tổ công tác 363 liên tục bắt cướp, ma túy, cho vay nặng lãi

Ra quân dịp Tết dương lịch 2019, tổ công tác 363 của Công an TP.HCM phát hiện, xử lý hàng loạt vụ vi phạm pháp luật trên toàn TP.

Ngày 1/1, Công an TP.HCM cho biết, từ lúc ra quân tuần tra kiểm soát trên toàn địa bàn TP, tổ công tác 363 thuộc Công an TP và công an các quận huyện đã phát hiện, xử lý nhanh 7 vụ, 10 người nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự.

Cụ thể, sáng 30/12/2018, tổ công tác 363 tuần tra trên đường Cách Mạng Tháng 8 thì phát hiện Nguyễn Tấn Tài chở theo La Chí Đạt (cùng 20 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình) có biểu hiện nghi vấn cướp giật tài sản nên đeo bám.

Khi đến trước nhà số 1142 đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 4, quận Tân Bình), cả 2 áp sát cướp giật chiếc túi xách của một người phụ nữ đi đường.

Tổ công tác 363 lập tức phóng xe truy đuổi bắt gọn 2 tên cướp nhí cùng chiếc túi xách. Tang vật bên trong có 1 điện thoại, 500 nghìn đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân của nạn nhân.

Ngoài ra, qua quá trình đi tuần tra, trinh sát cùng phát hiện và bắt giữ Huỳnh Anh Chương (30 tuổi, quê Bình Thuận) tàng trữ cocaine trong người.

Chiều tối cùng ngày, tổ công tác 363 tiếp tục phát hiện, bắt giữ 3 người có hành vi cho vay nặng lãi ở quận 10 và huyện Hóc Môn…

Ngoài ra, lực lượng còn phát hiện và xử lý 73 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tổ công tác 363 được xem là nắm đấm thép của công an TP.HCM trong việc trấn áp tội phạm thời gian tới. Ảnh NT.

Ngày 30-12-2018, Công an TP.HCM cho biết vừa đề ra kế hoạch bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, hỗn hợp đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Theo kế hoạch, tổ công tác 363 được hình thành từ lực lượng của 03 đơn vị, gồm: Cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông và được triển khai theo 02 cấp: thành phố và quận, huyện.

Tổ này sẽ thường xuyên tuần tra kiểm soát cơ động; kết hợp kiểm soát chốt chặn; tuần tra bộ tại các tuyến, khu vực trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; những địa điểm tham quan du lịch mua sắm, nơi tập trung nhiều người, đặc biệt là người nước ngoài lui tới, làm việc nhằm kịp thời xử lý những vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.