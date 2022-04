Ngày 7/4, Công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Hưng (SN 1997, trú tại xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội) để điều tra hành vi giả công an để thu tiền người vi phạm giao thông.

Nguyễn Quốc Hưng tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 29/3, Công an xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa nhận được tin báo của người dân về việc có 1 nam thanh niên điều khiển xe máy không biển kiểm soát, cầm theo bộ đàm, tự xưng là Công an, chặn xe máy, thu tiền người vi phạm giao thông tại đoạn đường gần nhà văn hóa thôn Quảng Nguyên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quảng Phú Cầu đã tiến hành tuần tra, rà soát địa bàn và phát hiện đối tượng này tại khu vực Cầu Bầu. Công an xã Quảng Phú Cầu đã đưa đối tượng về trụ sở để xác minh, làm rõ. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Quốc Hưng (SN 1997). Quá trình làm việc, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ giả công an để thu tiền người vi phạm giao thông ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.