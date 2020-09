Giả danh Đại biểu Quốc hội, công an... và những chiêu lừa đảo ít ngờ

Giả danh Đại biểu Quốc hội lừa tiền của chủ khách sạn: Ngày 3/9, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, đang tạm giữ Trần Phước An (26 tuổi, quê Tiền Giang) và hoàn tất hồ sơ khởi tố nghi phạm này về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 30/8, An đã giả danh phóng viên của một kênh truyền hình mong được hỗ trợ lưu trú. An được bố trí ở một khách sạn ở phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà). Tại đây, An đã lừa chủ khách sạn này hàng chục triệu đồng. Sau đó, An đi khỏi khách sạn và không liên lạc được. Tại cơ quan công an, An thừa nhận mình không có nghề nghiệp ổn định, sống lang thang, do thiếu tiền tiêu xài nên lừa chủ khách sạn. Giả cảnh sát hình sự Bộ Công an vào nhà dân đọc lệnh bắt người: Ngày 30/8, Công an quận 11 (TP HCM) cho biết đang tạm giữ Trần Văn Sơn (41 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP HCM) và Trần Hồng Thái (37 tuổi, quê Hưng Yên) để mở rộng điều tra vụ việc giả danh cán bộ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) nhằm thực hiện hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Trước đó, khoảng 22h45 ngày 28/8, bà L.H.T (54 tuổi, ngụ Q.11) đang ở nhà riêng trên đường Nhật Tảo (phường 7, quận 11), thì có 2 người đàn ông mặc sắc phục công an đến gõ cửa. 2 người này tự xưng là cán bộ Cục Cảnh sát hình sự, thuộc Bộ Công an, yêu cầu khám xét nhà và đọc lệnh bắt bà T. thấy nhiều biểu hiện khả nghi bà T. đã báo Công an. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã mời 2 người này về trụ sở làm việc. Giả danh Chủ tịch tỉnh nhắn tin, gọi điện yêu cầu chuyển tiền: Ngày 14/6, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã bắt giữ đối tượng Đặng Quang Thông (SN 1989, trú huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tự xưng là Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế gọi điện đến số máy của Chủ tịch UBND huyện Nam Đông yêu cầu người này chuyển 200 triệu đồng để làm quà cho khách ở Văn phòng Chính phủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Thừa Thiên Huế đã phối hợp với công an các tỉnh, thành phố phía Nam để xác định chính xác vị trí, thông tin của đối tượng. Đến ngày 10.6, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm rõ được lai lịch đối tượng gây án là Đặng Quang Thông. Giả danh tướng quân đội lừa đảo: Ngày 24/2, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 14 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này có Hoa Hữu Long (56 tuổi) và Cao Thị Kim Loan (48 tuổi, vợ Long, cùng ngụ quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Theo kết luận điều tra, từ tháng 2/2018, Cục Bảo vệ an ninh quân đội Bộ Quốc phòng nhận được nhiều đơn của người dân tố cáo một người tự xưng là thiếu tướng quân đội Hoa Hữu Long lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn thông qua việc nhận người vào làm việc tại Tập đoàn Đông Dương của Bộ Quốc phòng. Giả danh công an, viện kiểm sát lừa đảo hàng tỷ đồng: Ngày 19/1, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ Long Boon Leng (29 tuổi), Lim Kean Kew (24 tuổi, cùng quốc tịch Malaysia) và Cao Ngọc Nhi (22 tuổi), Đỗ Thị Đông (27 tuổi, trú ở Campuchia) cùng 6 người Việt Nam để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Nam liên tục xảy ra nhiều vụ lừa đảo bằng hình thức gọi điện mạo danh công an, viện kiểm sát đe dọa người nghe có liên quan đến các vụ án yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản và thực hiên chuyển tiền. Có 5 bị hại ở Quảng Nam bị chiếm đoạt số tiền gần 7 tỷ đồng. >>> Xem thêm video: Giả danh công an, nửa đêm vào nhà dân đọc lệnh bắt người. Nguồn: VTC 1.

