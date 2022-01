Bị giả danh, đặt nhiều đơn hàng Trang Nemo đau đầu giải quyết

Kể từ sau vụ lùm xùm với hotgirl livestream Trần My, Trang Nemo - bà chủ chuỗi cửa hàng thời trang lớn tại Sài Gòn - đã liên tục gặp những "vận đen" không đáng có. Dù đã lên tiếng xin lỗi, thế nhưng vừa qua cửa hàng của hot girl Trang Nemo đã bị kẻ lạ "làm phiền". Chưa dừng lại tại đó, mới đây, hot girl bán hàng online này còn liên tục bị kẻ xấu giả danh, đặt hàng loạt đơn hàng có giá trị lớn. Vì thương người giao hàng, cô nàng chỉ đành bỏ tiền ra mua lại hết. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Trang Nemo đã đăng tải đoạn clip nhận số lượng lớn trà sữa, bánh ngọt từ shipper. Đáng nói, đơn hàng có giá trị hơn 1 triệu đồng này không phải do Trang Nemo đặt, mà là ai đó đã giả danh, đưa địa chỉ nhờ shipper giao đến cửa hàng của cô. Sau khi biết được, Trang Nemo vô cùng tức giận nhưng vẫn sẵn sàng nhận đơn hàng, trả tiền cho shipper vì không muốn anh chàng bị "vạ lây". Đồng thời, Trang Nemo cũng lên tiếng nói về vụ việc trên trang cá nhân: "Thực sự Trang nghĩ nếu hành động này còn tiếp diễn thì ai sẽ là người tội nghiệp? Sau những biến cố gần đây, Trang hiểu và ngẫm ra nhiều điều. Bản thân Trang bây giờ chỉ muốn bình yên sau giông bão. Tha thứ cho bản thân và chấp nhận những lỗi lầm để sửa đổi... Nhưng liên tiếp suốt thời gian qua không biết cá nhân nào đã và đang liên tiếp dùng hình ảnh, địa chỉ, tên của Trang để đặt hàng giao đến shop. Vật dụng cá nhân, đồ ăn, trà sữa đủ thứ. Nếu là đồ ăn rõ nguồn gốc Trang sẽ nhận. Nhưng có những đồ gửi đến mà bản thân Trang không biết nó là gì, từ đâu, ai gửi? Làm sao Trang dám nhận và sử dụng. Tội nhất là mấy anh shipper!!!" Hot girl Trang Nemo nói thêm. Ngay khi được đăng tải, đoạn clip của Trang Nemo đã nhanh chóng nhận về hàng loạt bình luận từ phía cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều vô cùng bức xúc trước hành vi của những kẻ lạ mặt. Theo họ, dù rằng Trang Nemo từng có hành động gây mất thiện cảm, tuy nhiên cô đã lên tiếng xin lỗi nên mọi chuyện nên khép lại trong yên bình. Chưa kể, người tội nghiệp nhất chính là các shipper, những người làm ăn lương thiện nhưng vô tình bị "vạ lây" vào vụ lùm xùm của Trang Nemo. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng rất có thể đây là chiêu trò nhằm thu hút sự chú ý do Trang Nemo tạo nên. Trong khi số khác lại gửi lời khen ngợi cho hành động của cô nàng. Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: Yan News

Kể từ sau vụ lùm xùm với hotgirl livestream Trần My, Trang Nemo - bà chủ chuỗi cửa hàng thời trang lớn tại Sài Gòn - đã liên tục gặp những "vận đen" không đáng có. Dù đã lên tiếng xin lỗi, thế nhưng vừa qua cửa hàng của hot girl Trang Nemo đã bị kẻ lạ "làm phiền". Chưa dừng lại tại đó, mới đây, hot girl bán hàng online này còn liên tục bị kẻ xấu giả danh, đặt hàng loạt đơn hàng có giá trị lớn. Vì thương người giao hàng, cô nàng chỉ đành bỏ tiền ra mua lại hết. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Trang Nemo đã đăng tải đoạn clip nhận số lượng lớn trà sữa, bánh ngọt từ shipper. Đáng nói, đơn hàng có giá trị hơn 1 triệu đồng này không phải do Trang Nemo đặt, mà là ai đó đã giả danh, đưa địa chỉ nhờ shipper giao đến cửa hàng của cô. Sau khi biết được, Trang Nemo vô cùng tức giận nhưng vẫn sẵn sàng nhận đơn hàng, trả tiền cho shipper vì không muốn anh chàng bị "vạ lây". Đồng thời, Trang Nemo cũng lên tiếng nói về vụ việc trên trang cá nhân: "Thực sự Trang nghĩ nếu hành động này còn tiếp diễn thì ai sẽ là người tội nghiệp? Sau những biến cố gần đây, Trang hiểu và ngẫm ra nhiều điều. Bản thân Trang bây giờ chỉ muốn bình yên sau giông bão. Tha thứ cho bản thân và chấp nhận những lỗi lầm để sửa đổi... Nhưng liên tiếp suốt thời gian qua không biết cá nhân nào đã và đang liên tiếp dùng hình ảnh, địa chỉ, tên của Trang để đặt hàng giao đến shop. Vật dụng cá nhân, đồ ăn, trà sữa đủ thứ. Nếu là đồ ăn rõ nguồn gốc Trang sẽ nhận. Nhưng có những đồ gửi đến mà bản thân Trang không biết nó là gì, từ đâu, ai gửi? Làm sao Trang dám nhận và sử dụng. Tội nhất là mấy anh shipper!!!" Hot girl Trang Nemo nói thêm. Ngay khi được đăng tải, đoạn clip của Trang Nemo đã nhanh chóng nhận về hàng loạt bình luận từ phía cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều vô cùng bức xúc trước hành vi của những kẻ lạ mặt. Theo họ, dù rằng Trang Nemo từng có hành động gây mất thiện cảm, tuy nhiên cô đã lên tiếng xin lỗi nên mọi chuyện nên khép lại trong yên bình. Chưa kể, người tội nghiệp nhất chính là các shipper, những người làm ăn lương thiện nhưng vô tình bị "vạ lây" vào vụ lùm xùm của Trang Nemo. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng rất có thể đây là chiêu trò nhằm thu hút sự chú ý do Trang Nemo tạo nên. Trong khi số khác lại gửi lời khen ngợi cho hành động của cô nàng. Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: Yan News