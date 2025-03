Bắt 3 đối tượng mang theo hung khí diễu phố Hà Nội

Ngày 22/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã tạm giữ hình sự đối với L.Đ.C (17 tuổi, ở quận Hoàng Mai) và N.H.D (17 tuổi, ở quận Long Biên) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Tổ công tác truy bắt nhóm đối tượng (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Công an TP Hà Nội, tối 13/3, C rủ V.N.V (16 tuổi) và D đi vào trung tâm trung tâm thành phố chơi. Cả 3 dùng giấy, băng dính che biển số xe. Trước khi đi, C lấy một con dao, đưa một gậy bi-a cho V và D để khi gặp nhóm khác trên phố sẽ cà khịa, đánh nhau. Các đối tượng mang theo hung khí, di chuyển từ phố Nam Dư, quận Hoàng Mai theo các tuyến đường đê Nguyễn Khoái, rẽ xuống Minh Khai.

Rạng sáng 14/3, Tổ công tác Y13B-141H Công an TP Hà Nội tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Minh Khai. Tại đây, Tổ công tác đã phát hiện 3 đối tượng trên đang mang theo hung khí “diễu phố” nên tiến hành truy bắt.

Khi bị Tổ công tác truy đuổi, các đối tượng tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, lạng lách, đối tượng ngồi giữa còn cầm hung khí khua về phía lực lượng chức năng. Bỏ chạy được một đoạn, không thấy lực lượng 141 truy đuổi nữa nên nhóm đối tượng về nhà cất hung khí.

Công an TP Hà Nội đã truy xét thành công và triệu tập các đối tượng để đấu tranh, xử lý theo quy định. Riêng trường hợp V.N.V, Phòng PC02 xác định đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không tạm giữ, nhưng vẫn đang củng cố hồ sơ để xử lý.