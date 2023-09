Biết gì về bố vợ của trùm ma túy “Tàng Keangnam”?

Công an tỉnh Sơn La cho biết, hồi 11h15 ngày 21/9, Công an huyện Vân Hồ đã phối hợp Công an huyện Mộc Châu và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ đối tượng truy nã Giàng A Đua (SN 1964, bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ), là bố vợ của trùm ma túy "Tàng Keangnam".



Đối tượng Giàng A Đua tại cơ quan công an. Tại thời điểm bị bắt, công an thu giữ 1 khẩu súng quân dụng, 1 băng đạn với 7 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng. Giàng A Đua là đối tượng đã có 3 quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, cùng về tội danh Mua bán trái phép chất ma túy.



Cả 2 con đẻ của người này là Giàng A Chứ (SN 1982) và Giàng A Vấu (SN 1989) đều là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm cùng với tội danh trên. Hiện cả 2 vẫn đang lẩn trốn. Khi Giàng A Đua bị bắt, hai đối tượng trên đã nổ súng đe dọa lực lượng công an nhằm giải cứu cha nhưng bất thành.

Giàng A Đua là bố vợ của Giàng A Tàng, biệt danh "Tàng Keangnam” (SN 1982, trú tại xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh sơn La) cùng đồng bọn bị Cục cảnh sát phòng chống ma túy (C47, Bộ Công An) cùng Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ khi đang vận chuyện 256 bánh heroin trên hai xe ô tô Toyota vào trưa 26/7/2013.

"Tàng Keangnam” là tội phạm ma túy khét tiếng ở phía Bắc và được người dân trong vùng biết đến như một đại gia với thú ăn chơi xa hoa.

Năm 2016, "Tàng Keangnam” bị TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên án sơ thẩm tử hình. Nhiều đồng phạm của Tàng Keangnam” cũng nhận án tử hình và chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tòa sơ thẩm cáo buộc từ năm 2009 đến khi bị bắt, Tàng Keangnam” đã 13 lần mua bán trái phép gần 1.800 bánh heroin.

"Tàng Keangnam” và nhiều đồng phạm sau đó có đơn kháng cáo án sơ thẩm , tuy nhiên tòa cấp phúc thẩm đã bác toàn bộ kháng cáo.

