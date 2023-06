Bà trùm Oanh "Hà” đã tuồn 1,6 tấn ma túy về Việt Nam thế nào?

Ngày 22/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an) thông tin về quá trình điều tra mở rộng chuyên án thẩm lậu từ nước ngoài về Việt Nam, do Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh "Hà", 65 tuổi, ở Hải Phòng, chị gái của trùm giang hồ Dung "Hà" trong vụ án Năm Cam) cầm đầu. Trong vụ án này, Bộ Công an đã khởi tố tổng số 37 bị can. Tổng số ma túy các đối tượng đã vận chuyển, mua bán, tiêu thụ là 1,6 tấn gồm heroin, ketamin, methamphethamine từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ trong nước và vận chuyển ra nước ngoài. Theo C04, thủ đoạn của Oanh "Hà" và đồng bọn là lợi dụng sự phát triển của khoa học kỹ thuật để điều hành các chân rết trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy ở nước ngoài và các mắt xích ở trong nước. Bà trùm ma túy Oanh Hà đã sử dụng hệ thống các mạng xã hội, đặc biệt là mạng xã hội có máy chủ đặt ở một nước thứ 3, có tính bảo mật cao như Facebook, Zalo, Instagram, Viber, Telegram...; SIM số điện thoại ở nước ngoài để kết nối toàn cầu, không để lại dấu tích phạm tội. Những thủ đoạn này khiến việc áp dụng biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng khi bắt giữ, phát hiện các đối tượng là rất khó khăn. Bên cạnh đó, đường dây của "Oanh Hà" còn sử dụng xe ôm công nghệ để nhận và vận chuyển ma túy trong nước; sử dụng các công ty vận tải để vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Ma túy được giấu trong các container hàng hóa, ngụy trang bằng hạt đậu, hạt nhựa, dạ dày lợn... Một thủ đoạn khác để qua mắt lực lượng chức năng mà Oanh "Hà" áp dụng cho các đàn em khi mua bán, vận chuyển ma túy là dùng tên giả, cải trang, bịt mặt. Mỗi đối tượng quan trọng trong đường dây, tổ chức đều được đặt một biệt danh như: Mưu, Ốc, Vít, Mẩy, Khẹc, Tép, Búa, Kìm...., để tránh cơ quan chức năng có thể tìm được, nhận dạng được khi bị phát hiện. Trước đó, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện đối tượng Giản đã sang Campuchia cùng Oanh "Hà" và đồng bọn câu kết với một số đối tượng người Việt và người Campuchia tiếp tục hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy về Việt Nam. Oanh "Hà" thường xuyên qua lại các sòng bài khu vực giáp biên giới Việt Nam - Campuchia để lẩn trốn và tuyển dụng đàn em thân tín phục vụ việc buôn bán ma túy về Việt Nam; đồng thời làm giấy tờ giả để che mắt lực lượng chức năng. Ngày 28/11/2022, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý đã xác lập chuyên án để đấu tranh với đối tượng Phạm Công Giản (Anh chồng Oanh “Hà”). Đồng thời cử tổ công tác đi các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Bình, Tây Ninh, Đắk Lắk và một số tỉnh thành khác để xác minh thông tin về đối tượng. Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến nay, Giản nhiều lần xuất hiện tại sòng bài tại Campuchia, nơi Oanh "Hà" thu nhận đàn em. Ngay sau đó, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý đã cử tổ công tác phối hợp cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại nước ngoài để xác minh, truy bắt đối tượng Giản. Ngày 27/12/2022, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt giữ thành công đối tượng Giản khi đang lẩn trốn tại địa bàn biên giới cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Trước đó, ngày 13/9/2022, tại quận Bình Tân, TP HCM, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thành Thắng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, đã tiến hành bắt khám xét tại 8 địa điểm tại TPHCM, Long An, Hà Nội, Hải Phòng. Tại TP HCM, tổ công tác tiến hành thu giữ 40 kg ma túy đá và 46 bánh heroin. Tại Hà Nội, thu giữ 1 kg ma túy đá, 1 kg ketamin và các đồ vật, tài liệu khác có liên quan. Đặc biệt, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp cơ quan chức năng nước bạn bắt giữ Oanh "Hà" và Nguyễn Ngọc Sơn là 2 đối tượng truy nã đặc biệt, truy nã quốc tế. Sau khi lẩn trốn sang nước ngoài, Oanh "Hà" thu nạp nhiều đàn em bị truy nã, đối tượng cộm cán để hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực "Tam giác vàng" về TP HCM và Hải Phòng tiêu thụ, với thủ đoạn giấu ma túy trong các lốc máy ô tô đã qua sử dụng để đưa vào Việt Nam. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. >>> Mời độc giả xem thêm video Cận cảnh những “lon” bia chứa hàng chục kg ma túy được phát giác

Ngày 22/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an) thông tin về quá trình điều tra mở rộng chuyên án thẩm lậu từ nước ngoài về Việt Nam, do Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh "Hà", 65 tuổi, ở Hải Phòng, chị gái của trùm giang hồ Dung "Hà" trong vụ án Năm Cam) cầm đầu. Trong vụ án này, Bộ Công an đã khởi tố tổng số 37 bị can. Tổng số ma túy các đối tượng đã vận chuyển, mua bán, tiêu thụ là 1,6 tấn gồm heroin, ketamin, methamphethamine từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ trong nước và vận chuyển ra nước ngoài. Theo C04, thủ đoạn của Oanh "Hà" và đồng bọn là lợi dụng sự phát triển của khoa học kỹ thuật để điều hành các chân rết trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy ở nước ngoài và các mắt xích ở trong nước. Bà trùm ma túy Oanh Hà đã sử dụng hệ thống các mạng xã hội, đặc biệt là mạng xã hội có máy chủ đặt ở một nước thứ 3, có tính bảo mật cao như Facebook, Zalo, Instagram, Viber, Telegram...; SIM số điện thoại ở nước ngoài để kết nối toàn cầu, không để lại dấu tích phạm tội. Những thủ đoạn này khiến việc áp dụng biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng khi bắt giữ, phát hiện các đối tượng là rất khó khăn. Bên cạnh đó, đường dây của "Oanh Hà" còn sử dụng xe ôm công nghệ để nhận và vận chuyển ma túy trong nước; sử dụng các công ty vận tải để vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Ma túy được giấu trong các container hàng hóa, ngụy trang bằng hạt đậu, hạt nhựa, dạ dày lợn... Một thủ đoạn khác để qua mắt lực lượng chức năng mà Oanh "Hà" áp dụng cho các đàn em khi mua bán, vận chuyển ma túy là dùng tên giả, cải trang, bịt mặt. Mỗi đối tượng quan trọng trong đường dây, tổ chức đều được đặt một biệt danh như: Mưu, Ốc, Vít, Mẩy, Khẹc, Tép, Búa, Kìm...., để tránh cơ quan chức năng có thể tìm được, nhận dạng được khi bị phát hiện. Trước đó, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện đối tượng Giản đã sang Campuchia cùng Oanh "Hà" và đồng bọn câu kết với một số đối tượng người Việt và người Campuchia tiếp tục hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy về Việt Nam. Oanh "Hà" thường xuyên qua lại các sòng bài khu vực giáp biên giới Việt Nam - Campuchia để lẩn trốn và tuyển dụng đàn em thân tín phục vụ việc buôn bán ma túy về Việt Nam; đồng thời làm giấy tờ giả để che mắt lực lượng chức năng. Ngày 28/11/2022, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý đã xác lập chuyên án để đấu tranh với đối tượng Phạm Công Giản (Anh chồng Oanh “Hà”). Đồng thời cử tổ công tác đi các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Bình, Tây Ninh, Đắk Lắk và một số tỉnh thành khác để xác minh thông tin về đối tượng. Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến nay, Giản nhiều lần xuất hiện tại sòng bài tại Campuchia, nơi Oanh "Hà" thu nhận đàn em. Ngay sau đó, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý đã cử tổ công tác phối hợp cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại nước ngoài để xác minh, truy bắt đối tượng Giản. Ngày 27/12/2022, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt giữ thành công đối tượng Giản khi đang lẩn trốn tại địa bàn biên giới cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Trước đó, ngày 13/9/2022, tại quận Bình Tân, TP HCM, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thành Thắng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, đã tiến hành bắt khám xét tại 8 địa điểm tại TPHCM, Long An, Hà Nội, Hải Phòng. Tại TP HCM, tổ công tác tiến hành thu giữ 40 kg ma túy đá và 46 bánh heroin. Tại Hà Nội, thu giữ 1 kg ma túy đá, 1 kg ketamin và các đồ vật, tài liệu khác có liên quan. Đặc biệt, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp cơ quan chức năng nước bạn bắt giữ Oanh "Hà" và Nguyễn Ngọc Sơn là 2 đối tượng truy nã đặc biệt, truy nã quốc tế. Sau khi lẩn trốn sang nước ngoài, Oanh "Hà" thu nạp nhiều đàn em bị truy nã, đối tượng cộm cán để hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực "Tam giác vàng" về TP HCM và Hải Phòng tiêu thụ, với thủ đoạn giấu ma túy trong các lốc máy ô tô đã qua sử dụng để đưa vào Việt Nam. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. >>> Mời độc giả xem thêm video Cận cảnh những “lon” bia chứa hàng chục kg ma túy được phát giác