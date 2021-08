Bắt nam sinh viên thông chốt, tông đại úy Công an

Ngày 26/8, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm rõ vụ nam sinh viên thông chốt, tông đại úy Công an bị thương nặng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tông đại úy Công an phải nhập viện cấp cứu xảy ra khoảng 16h15 ngày 25/8. Tại thời điểm trên, tổ công tác Y6/KH141 của Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông tại tuyến đường Lê Đức Thọ (hướng đi Hồ Tùng Mậu) thuộc địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

Đại úy Lê Ngọc Dũng bị thương vùng đầu. Trong quá trình trực chốt, tổ công tác phát hiện nam thanh niên tên Trịnh Anh Anh (SN 2000) trú tại thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; hiện là sinh viên năm cuối một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội, điều khiển xe mô tô Honda Wave Alpha màu cam không BKS. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng Trịnh Anh Anh không chấp hành mà tăng ga phóng xe máy bỏ chạy và đâm vào người đại úy Lê Ngọc Dũng, cán bộ tổ công tác. Trịnh Anh Anh tại cơ quan Công an. Hậu quả khiến đại úy Lê Ngọc Dũng ngã ra đường, thương tích chảy máu vùng đầu, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19-8, Bộ Công an. Sơ bộ thương tích, đại úy Dũng bị một vết thương thái dương trái rách da kích thước 3cm; sưng đau vai trái, cổ tay trái và cẳng chân phải. Hiện đang điều trị tại bệnh viện. Sau khi đâm vào đại úy Dũng, Trịnh Anh Anh bị ngã và đổ xe máy ra đường. Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ Trịnh Anh Anh và bàn giao cho Công an quận Nam Từ Liêm giải quyết vụ tông nhập viện đại úy Công an theo thẩm quyền. >>>> Xem thêm video: Hai thanh niên dùng dao tấn công Công an chốt kiểm dịch