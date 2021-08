Những cặp vợ chồng "hổ báo" thông chốt và cái kết

Bênh vợ, chồng chém 2 cán bộ chốt kiểm dịch COVID-19: Ngày 19/8/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Ô Môn TP Cần Thơ đã tạm giữ hình sự Phạm Minh Nhật Trung (SN 1988, ngụ phường Phước Thới) để điều tra về hành vi dùng dao tấn công lực lượng bảo vệ tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Trước đó, chiêu 16/8/2021, nghe vợ kể lại chuyện không được qua chốt kiểm soát COVID-19, sau khi nhậu, Trung cầm dao, búa đi chém 2 bảo vệ dân phố làm nhiệm vụ tại chốt. Chồng bị phạt do phạm phòng chống dịch, vợ lăng mạ tấn công công an: Ngày 17/8, TAND huyện Phú Tân, tỉnh An Giang tuyên phạt Trần Thị Tuyền (42 tuổi, ngụ ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân) bảy tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, ngày 3/8, tổ TTKS phòng chống dịch COVID-19 số 04, huyện Phú Tân làm nhiệm vụ thì phát hiện ông Nguyễn Phú Cường (50 tuổi, chồng bà Tuyền) điều khiển xe máy đi sang nhà em chơi cho đỡ buồn. Vì lý do không hợp lý, tổ công tác đã xử phạt ông Cường. Lúc này, Tuyền đi đến chửi tổ tuần tra và đánh một công an viên. Cặp vợ chồng gây rối đòi "thông chốt" kiểm dịch, livestream thách thức: Chiều 29/7, UBND phường Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội) đã xử phạt 6 triệu đồng đối với cặp vợ chồng gây rối tại chốt kiểm soát dịch trên địa bàn. Ngoài ra, hồ sơ vụ việc được chuyển lên Công an quận thụ lý điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, chiều ngày 28/7 tổ công tác làm nhiệm vụ chốt phòng chống COVID-19 tại đầu ngõ 108 Nghi Tàm (phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội), thì cặp vợ chồng Đăng Kim H. và Nguyễn Văn N. đi xe máy đòi qua chốt nhưng không xuất trình đủ các điều kiện theo quy định. Hai người này còn có hành vi lao vào gây rối, xô đẩy và đánh công an và livestream lên mạng thách thức.

"Thông chốt" không thành, vợ dùng búa đánh công an: Ngày 17/7, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự vợ chồng Nguyễn Minh Trí (SN 1983) và Hồ Kim Chi (SN 1977, cùng ngụ khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An) để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.Trước đó, sáng 11/7 khi qua chốt kiểm soát dịch bệnh tại khu vực giáp ranh với phường Hóa An- thành phố Biên Hòa thấy đông người xếp hàng đợi. Nhưng hai vợ chồng Trí không chấp hành, bỏ chạy, có lời lẽ, cử chỉ xúc phạm lực lượng thi hành công vụ. Khi thấy lực lượng khống chế chồng, Hồ Kim Chi đã dùng búa đánh vào lưng một chiến sĩ công an. >>> Mời quý vị xem thêm video: Cặp vợ chồng gây rối đòi "thông chốt" kiểm dịch, còn livestream lên mạng

