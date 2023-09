Bắt đối tượng bị truy nã 2 tội khi đang lẩn trốn tại Phú Quốc

Ngày 25/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, ngày 24/9, tại phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ thành công đối tượng truy nã nguy hiểm Phạm Văn Hảo (31 tuổi, trú tại thôn Quỷnh Cả, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam) theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang về tội “Gây rối trật tự công cộng” (tháng 5/2023) và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” (tháng 9/2022).

Đối tượng Phạm Văn Hảo.

Phòng Cảnh sát hình sự đã dẫn giải đối tượng Phạm Văn Hảo về Công an tỉnh Bắc Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Công an tỉnh Bắc Giang mong muốn trong thời gian tới quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần tố giác tội phạm, ngay khi phát hiện thông tin về đối tượng truy nã, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ.

Đồng thời, Cơ quan Công an đề nghị thân nhân, gia đình của các đối tượng truy nã hiện đang lẩn trốn hãy vận động đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.