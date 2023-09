Hà Nội: Truy tìm đối tượng thuê ô tô mang đi cắm 300 triệu

Ngày 25/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đang tiến hành điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm.

Đối tượng Đào Hồng Quân.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định năm 2018, Đào Hồng Quân (SN 1990; HKTT: tổ 19 Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) có thuê 1 chiếc xe ô tô Mazada 3 của anh Đ (SN 1977; trú tại Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tuy nhiên hết thời hạn thuê, Quân không trả xe. Anh Đ có liên hệ thì Quân nhắn tin đã mang xe cầm cố với giá 300 triệu đồng.

Để phục vụ điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm quyết định truy tìm đối tượng trên. Ai biết thông tin về đối tượng Quân thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (SĐT: 0912642486), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.