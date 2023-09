Bản giám định ADN muộn màng và cái chết tức tưởi của bé 4 tuổi

Theo hồ sơ vụ án, ngày 19/2/2018, tại thôn Nội Lang Bắc, xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, Thái Bình xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là cháu Lê Hữu T (SN 2014) tử vong do bị điện giật. Phòng CSHS, Công an tỉnh Thái Bình đã xác định đây là 1 vụ án mạng. Chân tướng hung thủ dần được hé lộ khi cơ quan công an xác định kẻ sát hại bé trai 4 tuổi chính là Đặng Thanh Tuyền (SN 1969, trú tại xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, Thái Bình). Đau đớn hơn, Đặng Thanh Tuyền chính là bố đẻ cháu T. (Nơi cháu T. bị điện giật tử vong) Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Đặng Thanh Tuyền để 2 con cho vợ cũ nuôi rồi đi lang bạt. Vào cuối năm 2013, Đặng Thanh Tuyền gặp chị Lê Thị Dung (SN 1979, trú tại xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, Thái Bình) cũng đã có một đời chồng. Trong một thời gian ngắn chung sống như vợ chồng, đầu năm 2014, chị Dung cảm thấy trong người không khỏe, có biểu hiện nôn ói, biết mình đã mang thai, chị báo cho người tình biết. Những tưởng cái kết sẽ là một đám cưới viên mãn, nhưng không ngờ Tuyền hắt hủi và quyết khẳng định cái thai trong bụng chị Dung không phải của mình. Tuyền vội vàng bỏ đi làm lái xe ở Quảng Ninh, tìm cách cắt đứt liên lạc với người tình. Quyết không bỏ con, chị Dung một mình bươn chải kiếm tiền sinh con với mong muốn, biết đâu khi sinh con ra, Tuyền sẽ suy nghĩ lại và trở về. Khi chị Dung mang thai được 8 tháng, Tuyền vẫn không mảy may để ý. Trong một lần có công việc đi đến xã Tây Phong, cùng huyện Tiền Hải, chị Dung bị tai nạn xe máy. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Một thân một mình, chị chẳng biết gọi cho ai khi bố mẹ đã cao tuổi, chị nhờ người quen gọi điện cho Tuyền chỉ để thông báo rằng mình bị tai nạn. Nhưng câu trả lời của gã đàn ông máu lạnh ấy như nhát dao cứa vào lòng chị: “Tôi không có quan hệ gì với Dung, chúng tôi chỉ là bạn”. Mong con mình có bố, chị Dung vẫn “một lòng, một dạ” đợi Tuyền suy nghĩ lại. Đến tháng 11/2014, chị hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Chị vui mừng báo tin cho Tuyền, nhưng người đàn ông tệ bạc vẫn không hề quan tâm hỏi han. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Một ngày đầu năm 2015, chị Dung bế cháu T tìm về nhà vợ cũ cùng các anh chị em ruột của Tuyền, để nói cho họ biết hai người đã có con chung. Nhưng mặc cho chị Dung có cố gắng níu kéo thế nào đi chăng nữa, Tuyền cũng chẳng đoái hoài. Từ tháng 9/2017, Tuyền cắt đứt mọi liên lạc với chị Dung và yêu cầu chị đừng đưa con về quê mình nữa. Tối 15/2/2018 (30 Tết), chị Dung đưa cháu T đến nhà ông Mịch (anh trai Tuyền) và nói chỉ mong Tuyền về nhà một lần để con được biết bố mình là ai và được đón cái Tết đầy đủ bố mẹ như bao đứa trẻ khác. Nhưng chị Dung không thể ngờ, đây lại là cái Tết cuối cùng của bé trai tội nghiệp…(Ảnh minh họa, nguồn Internet) Sáng 16/2 (mùng 1 Tết), Tuyền cùng chị Dung và cháu T đến chúc Tết nhà bố mẹ đẻ chị Dung ở xã Tây Phong (cùng huyện Tiền Hải) rồi cả 3 người cùng trở về nhà chị Dung. Ngày 17/2, chị Dung muốn Tuyền cùng đi chúc Tết họ hàng nhưng anh ta từ chối nên chị đành tự đưa cháu T đi. Nằm ở nhà một mình, Tuyền nghĩ đến vợ cũ cùng hai con nên đã gọi điện cho vợ cũ, nhưng bị chửi mắng. Lúc này, Tuyền cho rằng, chính mẹ con chị Dung đã làm mối quan hệ của mình với vợ cũ xấu đi. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Ngày 19/2 (mùng 4 Tết), sau khi đòi chị Dung đưa xe máy để mình về chúc Tết anh em họ hàng không được, Tuyền vô cùng bức xúc. Khoảng 16h30 cùng ngày, bỗng nhiên khu vực nhà chị Dung mất điện. Nằm trên gường, nghĩ đến việc chị Dung dựa vào cháu T để níu kéo tình cảm của mình, Tuyền nảy sinh ý định sát hại bé T. Hắn tháo chiếc bóng điện ở sau kệ ti vi chỉ để chiếc đui lơ lửng, đúng tầm với của cháu T. rồi cắm phích điện vào ổ. Thiết kế xong “bẫy”, Tuyền bỏ vào trong phòng tiếp tục ngủ, còn cháu T. vẫn đang loanh quanh chơi ở gian nhà ngoài. Đến hơn 17h cùng ngày, Tuyền tỉnh dậy, phát hiện cháu T ngồi dựa lưng vào bức tường cạnh cửa phòng, đầu ngả sang trái, hai mắt nhắm lại, tay buông thõng. Tay trái cháu T. vẫn đang nắm chiếc đui đèn. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Biết cháu T bị giật điện, Tuyền rút phích cắm trong khe tủ ra, sau đó bế cháu T vào phòng trong đặt lên giường, lấy chăn đắp lên trên người và xoa dầu gió. Sau khi làm tất cả những việc trên, Tuyền thản nhiên ra phòng khách pha ấm trà, châm lửa hút thuốc rồi gọi điện cho chị Dung. Ít phút sau, người mẹ vội vàng chạy về và hô hoán người dân trong thôn giúp đưa con trai đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã xác định cháu T. đã tử vong ngoại viện. Trong thời gian này, Tuyền ở nhà một mình đã cắm lại phích điện vào ổ điện khuất sau khe kệ để ti vi. Khi thấy người dân bàn tán xôn xao về việc bé T. không may bị điện giật, Tuyền nghĩ kế hoạch giết người của mình đã trót lọt. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khi có mặt tại hiện trường, các trinh sát phòng CSHS, Công an tỉnh Thái Bình nhận thấy cái chết của bé trai này có rất nhiều nghi vấn: Chiếc đui đèn không bóng có từ đâu? Nếu do cháu T. kéo xuống thì phải có vết trượt của dây điện, nhưng kết quả khám nghiệm hiện trường không hề thấy một dấu vết nào cho thấy chiếc dây được kéo xuống. Như vậy, chắc chắn phải có người đã đặt chiếc dây đèn xuống kệ và treo lơ lửng chiếc đui đèn khiến cháu T. gặp nạn. Đặng Thanh Tuyền đã được đưa vào diện nghi vấn. Tại cơ quan điều tra, Tuyền liên tục khẳng định mình không phải hung thủ, với lí do Tuyền là bố của bé T. Sau nhiều giờ đấu tranh cũng những bằng chứng đanh thép, cuối cùng Đặng Thanh Tuyền cũng cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Tuyền thuật lại chi tiết kế hoạch sát hại cháu bé trong sự lạnh lùng, vô cảm bởi trong thâm tâm của Tuyền, bé T. chỉ là 1 đứa trẻ "xa lạ" với mình. Thậm chí, Tuyền còn cảm thấy, chính vì sự xuất hiện của bé T. khiến Tuyền khó có thể cắt đứt với chị Dung. Cho đến khi nhân được kết quả giám định ADN xác định cháu Lê Hữu T. chính là con đẻ của mình, Tuyền mới òa khóc, luôn miệng nói xin lỗi con. Nhưng tất cả đã là quá muộn…(Hình ảnh cháu T. khi còn sống)

