Khởi tố vụ trung úy công an ở Thái Bình bị đâm tử vong

Chiều 25/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" liên quan vụ Trung uý Đỗ Văn Tú (SN 1998) - cán bộ Công an thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) bị sát hại khi đang làm nhiệm vụ. Nghi phạm trong vụ án này lã Võ Tiến Mạnh (SN 2002, quê xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Đối tượng Võ Tiến Mạnh.

Trước đó, lúc 21h50 ngày 22/9, Trung úy Đỗ Văn Tú đang trong ca trực thì nhận được tin báo tại tổ 5, thị trấn An Bài xuất hiện 1 người nghi có hành vi trộm cắp tài sản. Trung uý Tú đã báo cáo và được chỉ huy phân công xuống địa bàn nắm tình hình. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tiếp cận đối tượng, Trung uý Đỗ Văn Tú đã bị kẻ này dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm nhiều nhát và bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng nguy hiểm, bỏ trốn sau khi gây án, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo thành lập Ban Chuyên án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung điều tra, tổ chức truy xét nóng nghi phạm, đồng thời phối hợp lãnh đạo, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình tập trung cấp cứu Trung úy Đỗ Văn Tú. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Trung úy Tú đã không qua khỏi.

Sau 14 giờ, Ban Chuyên án bắt giữ được kẻ gây án là Võ Tiến Mạnh khi đang lẩn trốn tại Ninh Bình. Trước sự hy sinh dũng cảm trong khi làm nhiệm vụ của Trung uý Đỗ Văn Tú, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quyết định truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Trung uý Tú.

Chiều 24/9, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ký Quyết định về việc truy thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy, kể từ ngày 24/9, đối với Trung uý Đỗ Văn Tú. Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an gửi lời thăm hỏi và hỗ trợ gia đình Thượng úy Đỗ Văn Tú 100 triệu đồng trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an Nhân dân.

Sáng 25/9, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Đình Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình trao Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với Trung úy Đỗ Văn Tú hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.