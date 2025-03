Tên sát nhân với nhát búa tàn độc liên tiếp gây 5 vụ giết người

Theo hồ sơ vụ án, Trần Xuân Thọ sinh ra và lớn lên tại tỉnh Đắk Lắk. Có đôi tay rắn rỏi, vạm vỡ nhưng thay vì lao động chân chính, Thọ biến nó thành đôi tay quỷ dữ. Năm 1993, Thọ bị TAND tỉnh Đắk Lắk xử phạt 24 tháng tù giam do lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi thi hành án xong, Thọ về sinh sống tại tổ dân phố 3 thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk và tiếp tục gây tội ác tày trời. Trong thời gian 2 năm (2004 – 2005), Thọ đã liên tiếp gây ra 5 vụ án giết người, cướp tài sản. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trung tuần tháng 5/2004, người dân quanh khu vực bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk phát hiện một xác chết đang phân huỷ. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn L. (SN 1977, trú tại khố 12 thị trấn Ea K nốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk). Trên người nạn nhân có nhiều dấu vết của sự tấn công mạnh từ phía sau, đặc biệt vùng đầu, mặt bị dập, xương sọ và xương hàm vỡ phức tạp. Chiếc xe máy của nạn nhân không cánh mà bay. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo như lời kể của gia đình, cả một tuần nay cả nhà đỏ mắt tìm mọi cách liên lạc với L. nhưng vô vọng. Cả nhà toả đi tìm, nghe ngóng cánh xe thồ cũng chỉ nhận được thông tin vô cùng mập mờ: Lượng chở một người khách lạ từ nơi khác đến đi về hướng rừng Ea Sô. Họ chỉ mang máng nhớ vị khách đó có gương mặt lạnh, tay xách theo một chiếc túi đen. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tối 29/6/2004, ông Ngô Trung V. (SN 1965, trú tại tổ 2, khối 4, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột) cũng bị mất tích sau khi chở một người đàn ông ăn vận lịch sự. Sáng hôm sau, xác ông V. được phát hiện tại một lô cao su thuộc nông trường 30/4, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột. Nguyên nhân tử vong được xác định là do nhiều vết thương sọ, dập não nặng bị tác động bởi một vật cứng, có cạnh tác động. Toàn bộ tư trang, giấy tờ tuỳ thân, xe máy của nạn nhân đều bị lấy đi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trung tuần tháng 8/2004, cơ quan điều tra tiếp nhận vụ việc thứ ba, nạn nhân là ông Nguyễn Văn T (SN 1946, trú tại xã Hoà Khánh, TP Buôn Mê Thuột). Cũng giống như hai nạn nhân xấu số trước đó, ông T. bị vật cứng tác động mạnh gây chấn thương sọ não, vỡ sọ phức tạp. Xe máy và toàn bộ tư trang của ông cũng bị kẻ thủ ác lột sạch. Đến ngày 27/9/2004, một vụ giết người cướp của tương tự tiếp tục xảy ra tại huyện Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Nạn nhân là anh Lưu Q (32 tuổi, trú tại thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên). (Ảnh minh họa, nguồn internet) Anh Q là nạn nhân may mắn thoát chết kể lại: Hôm đó vào khoảng 8h tối, anh đang đứng đón khách ở bến cầu Đà Rằng, một người đàn ông trông dáng vẻ lịch sự, xách một chiếc túi đen tới, bảo anh chở đi Phú Thứ. Tới cánh đồng lúa thuộc thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Hoà Phong, huyện Tuy Hoà, do đường xấu, anh Q dừng xe thì bất ngờ người đàn ông ngồi phía sau dùng búa đinh đánh mạnh vào đầu. Chiếc búa bị gãy cán, kẻ sát nhân lao vào vật anh xuống đất và dìm xuống mương nước gần đó. Q tri hô và vùng chạy ra tỉnh lộ 645 thì ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu. Còn kẻ sát nhân đã lấy được xe và tẩu thoát. (Ảnh minh họa, nguồn internet) May mắn thoát khỏi nhát búa tàn ác của kẻ giết người máu lạnh, anh Q nhớ như in gương mặt tên sát nhân. Chiều 19/1/2005, tại cầu Ông Chừ, phường 1, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên, khi đang ngồi trên xe đợi khách như thường lệ, anh Q thấy một người đàn ông xách chiếc túi đen tiến về phía mình. Khuôn mặt lạnh, vô cảm; chiếc túi đen bí ẩn; dáng người nhỏ thó, lanh lẹ… mọi tình tiết giống hệt lấn trước. Khi người đàn ông cất giọng yêu cầu được chở đi Sông Hinh, không còn chút lấn cấn, Quá khẳng định y chính là kẻ sát hại mình 3 tháng trước. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhanh chóng khống chế đối tượng, đồng thời tri hô, anh Q cùng anh em lái xe đã tóm gọn kẻ sát nhân. Lập tức thông tin được cấp báo tới lực lượng điều tra. Kiểm tra khẩn cấp túi xách của gã đàn ông lạ mặt phát hiện ra chiếc búa đinh có một đầu hình lục giác còn mới. Tại cơ quan điều tra CA tỉnh Phú Yên, gã khai tên là Trần Xuân Thọ (52 tuổi, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk). Với những bằng chứng không thể chối cãi, Trần Xuân Thọ buộc phải cúi đầu khai nhận hắn chính là kẻ đã thực hiện 3 vụ giết người, cướp của tại Đắk Lắk trước đó. Đầu tháng 5/2004, Thọ đón xe khách về thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, không quên xách theo chiếc búa đinh giấu trong chiếc giỏ màu đen. Tới thị trấn Ea Kar, Thọ gặp anh Nguyễn Văn L. đang chạy xe thồ. Lúc này, dã tâm đen tối nổi lên, hắn tiếp cận anh L. nói muốn đi vào rừng Ea Sô tìm mua bò. Không chút nghi ngờ, anh L. đồng ý chở Thọ với giá 40.000 đồng, không hề biết thần chết đang ngồi sau sau lưng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi đi ngang qua trạm cửa rừng có biển chắn, Thọ bảo anh L. quẹo vào đường mòn. Đi thêm một đoạn chừng 700m thì gặp vũng sình lầy, anh L. đi chậm lại. Thọ lạnh lùng rút chiếc búa đinh trong giỏ xách ra đập liên tiếp 7, 8 nhát vào đầu, mặt anh L. Trước sự tấn công tới tấp, có toan tính, anh L không kịp phản ứng, đổ vật xuống đất và chết ngay tại chỗ. Kẻ sát nhân kéo xác vào một bụi cỏ tranh cách đó khoảng 25m rồi lục túi quần áo, lấy toàn bộ giấy tờ tuỳ thân, giấy đăng kí xe, dép, đồng hồ đeo tay của nạn nhân. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thấy dép, giấy tờ không có giá trị, Thọ vứt bỏ trong rừng Ea Sô rồi quay ra lấy xe máy chạy tới TP HCM. Khi chạy qua cầu 14, quốc lộ 14 xã Hoà Phú, TP Buôn Ma Thuột, Thọ vứt búa đinh xuống sông Serepok. Với chiếc xe máy trộm cắp, Thọ bán được 2,5 triệu đồng. Ngày 29/6/2004, Trần Xuân Thọ đón xe khách từ TP HCM về Đắk Lắk, khoảng hơn 8 giờ tối, hắn xuống xe tại cổng Trường Đại học Tây Nguyên. Gặp anh Lê Trung V chạy xe thồ đi ngang qua, Thọ yêu cầu chở tới km6, quốc lộ 14, đường đi Buôn Bồ với giá 10.000đ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi đi tới km6, quốc lộ 14, Thọ bảo anh V chạy xe vào đường lô cao su của nông trường cao su 30/4 thuộc khối 12 phường Tân An. Đi được chừng 1km thì gặp vũng sình lầy, anh Văn chạy xe chậm lại. Nhân cơ hội này, Thọ rút búa đinh trong chiếc túi đen và đập liên tiếp 6, 7 cái vào đầu, vào mặt anh Văn khiến cho nạn nhân gục ngã chết ngay tại chỗ. Giống như thủ đoạn lần trước, hắn chọn sông Serepok để phi tang chiếc búa đinh tội lỗi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngựa quen đường cũ, ngày 19/1/2005, Thọ từ TP HCM về Phú Yên tiếp tục gây án. Nhưng trớ trêu phi vụ thứ năm của hắn lại trúng ngay nạn nhân đã từng bị hắn giết hụt và bị tóm gọn giao cho Công an. Trong 2 năm (2004 -2005), Trần Xuân Thọ gây ra liên tiếp 5 vụ giết người, cướp tài sản rúng động khắp vùng cao nguyên Đắk Lắk. Nạn nhân đều là tài xế xe ôm. Giết người không run tay, lặp đi lặp lại nhiều lần thủ đoạn tàn bạo, thú tính...với tội ác khủng khiếp này, chỉ có cái chết mới cách ly vĩnh viễn phần tử độc ác Trần Xuân Thọ ra khỏi cộng đồng.(Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Phát hiện 2 thi thể không còn nguyên vẹn trong nghĩa trang.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Xuân Thọ sinh ra và lớn lên tại tỉnh Đắk Lắk. Có đôi tay rắn rỏi, vạm vỡ nhưng thay vì lao động chân chính, Thọ biến nó thành đôi tay quỷ dữ. Năm 1993, Thọ bị TAND tỉnh Đắk Lắk xử phạt 24 tháng tù giam do lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi thi hành án xong, Thọ về sinh sống tại tổ dân phố 3 thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk và tiếp tục gây tội ác tày trời. Trong thời gian 2 năm (2004 – 2005), Thọ đã liên tiếp gây ra 5 vụ án giết người, cướp tài sản. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trung tuần tháng 5/2004, người dân quanh khu vực bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk phát hiện một xác chết đang phân huỷ. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn L. (SN 1977, trú tại khố 12 thị trấn Ea K nốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk). Trên người nạn nhân có nhiều dấu vết của sự tấn công mạnh từ phía sau, đặc biệt vùng đầu, mặt bị dập, xương sọ và xương hàm vỡ phức tạp. Chiếc xe máy của nạn nhân không cánh mà bay. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo như lời kể của gia đình, cả một tuần nay cả nhà đỏ mắt tìm mọi cách liên lạc với L. nhưng vô vọng. Cả nhà toả đi tìm, nghe ngóng cánh xe thồ cũng chỉ nhận được thông tin vô cùng mập mờ: Lượng chở một người khách lạ từ nơi khác đến đi về hướng rừng Ea Sô. Họ chỉ mang máng nhớ vị khách đó có gương mặt lạnh, tay xách theo một chiếc túi đen. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tối 29/6/2004, ông Ngô Trung V. (SN 1965, trú tại tổ 2, khối 4, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột) cũng bị mất tích sau khi chở một người đàn ông ăn vận lịch sự. Sáng hôm sau, xác ông V. được phát hiện tại một lô cao su thuộc nông trường 30/4, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột. Nguyên nhân tử vong được xác định là do nhiều vết thương sọ, dập não nặng bị tác động bởi một vật cứng, có cạnh tác động. Toàn bộ tư trang, giấy tờ tuỳ thân, xe máy của nạn nhân đều bị lấy đi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trung tuần tháng 8/2004, cơ quan điều tra tiếp nhận vụ việc thứ ba, nạn nhân là ông Nguyễn Văn T (SN 1946, trú tại xã Hoà Khánh, TP Buôn Mê Thuột). Cũng giống như hai nạn nhân xấu số trước đó, ông T. bị vật cứng tác động mạnh gây chấn thương sọ não, vỡ sọ phức tạp. Xe máy và toàn bộ tư trang của ông cũng bị kẻ thủ ác lột sạch. Đến ngày 27/9/2004, một vụ giết người cướp của tương tự tiếp tục xảy ra tại huyện Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Nạn nhân là anh Lưu Q (32 tuổi, trú tại thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên). (Ảnh minh họa, nguồn internet) Anh Q là nạn nhân may mắn thoát chết kể lại: Hôm đó vào khoảng 8h tối, anh đang đứng đón khách ở bến cầu Đà Rằng, một người đàn ông trông dáng vẻ lịch sự, xách một chiếc túi đen tới, bảo anh chở đi Phú Thứ. Tới cánh đồng lúa thuộc thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Hoà Phong, huyện Tuy Hoà, do đường xấu, anh Q dừng xe thì bất ngờ người đàn ông ngồi phía sau dùng búa đinh đánh mạnh vào đầu. Chiếc búa bị gãy cán, kẻ sát nhân lao vào vật anh xuống đất và dìm xuống mương nước gần đó. Q tri hô và vùng chạy ra tỉnh lộ 645 thì ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu. Còn kẻ sát nhân đã lấy được xe và tẩu thoát. (Ảnh minh họa, nguồn internet) May mắn thoát khỏi nhát búa tàn ác của kẻ giết người máu lạnh, anh Q nhớ như in gương mặt tên sát nhân. Chiều 19/1/2005, tại cầu Ông Chừ, phường 1, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên, khi đang ngồi trên xe đợi khách như thường lệ, anh Q thấy một người đàn ông xách chiếc túi đen tiến về phía mình. Khuôn mặt lạnh, vô cảm; chiếc túi đen bí ẩn; dáng người nhỏ thó, lanh lẹ… mọi tình tiết giống hệt lấn trước. Khi người đàn ông cất giọng yêu cầu được chở đi Sông Hinh, không còn chút lấn cấn, Quá khẳng định y chính là kẻ sát hại mình 3 tháng trước. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhanh chóng khống chế đối tượng, đồng thời tri hô, anh Q cùng anh em lái xe đã tóm gọn kẻ sát nhân. Lập tức thông tin được cấp báo tới lực lượng điều tra. Kiểm tra khẩn cấp túi xách của gã đàn ông lạ mặt phát hiện ra chiếc búa đinh có một đầu hình lục giác còn mới. Tại cơ quan điều tra CA tỉnh Phú Yên, gã khai tên là Trần Xuân Thọ (52 tuổi, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk). Với những bằng chứng không thể chối cãi, Trần Xuân Thọ buộc phải cúi đầu khai nhận hắn chính là kẻ đã thực hiện 3 vụ giết người, cướp của tại Đắk Lắk trước đó. Đầu tháng 5/2004, Thọ đón xe khách về thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, không quên xách theo chiếc búa đinh giấu trong chiếc giỏ màu đen. Tới thị trấn Ea Kar, Thọ gặp anh Nguyễn Văn L. đang chạy xe thồ. Lúc này, dã tâm đen tối nổi lên, hắn tiếp cận anh L. nói muốn đi vào rừng Ea Sô tìm mua bò. Không chút nghi ngờ, anh L. đồng ý chở Thọ với giá 40.000 đồng, không hề biết thần chết đang ngồi sau sau lưng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi đi ngang qua trạm cửa rừng có biển chắn, Thọ bảo anh L. quẹo vào đường mòn. Đi thêm một đoạn chừng 700m thì gặp vũng sình lầy, anh L. đi chậm lại. Thọ lạnh lùng rút chiếc búa đinh trong giỏ xách ra đập liên tiếp 7, 8 nhát vào đầu, mặt anh L. Trước sự tấn công tới tấp, có toan tính, anh L không kịp phản ứng, đổ vật xuống đất và chết ngay tại chỗ. Kẻ sát nhân kéo xác vào một bụi cỏ tranh cách đó khoảng 25m rồi lục túi quần áo, lấy toàn bộ giấy tờ tuỳ thân, giấy đăng kí xe, dép, đồng hồ đeo tay của nạn nhân. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thấy dép, giấy tờ không có giá trị, Thọ vứt bỏ trong rừng Ea Sô rồi quay ra lấy xe máy chạy tới TP HCM. Khi chạy qua cầu 14, quốc lộ 14 xã Hoà Phú, TP Buôn Ma Thuột, Thọ vứt búa đinh xuống sông Serepok. Với chiếc xe máy trộm cắp, Thọ bán được 2,5 triệu đồng. Ngày 29/6/2004, Trần Xuân Thọ đón xe khách từ TP HCM về Đắk Lắk, khoảng hơn 8 giờ tối, hắn xuống xe tại cổng Trường Đại học Tây Nguyên. Gặp anh Lê Trung V chạy xe thồ đi ngang qua, Thọ yêu cầu chở tới km6, quốc lộ 14, đường đi Buôn Bồ với giá 10.000đ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi đi tới km6, quốc lộ 14, Thọ bảo anh V chạy xe vào đường lô cao su của nông trường cao su 30/4 thuộc khối 12 phường Tân An. Đi được chừng 1km thì gặp vũng sình lầy, anh Văn chạy xe chậm lại. Nhân cơ hội này, Thọ rút búa đinh trong chiếc túi đen và đập liên tiếp 6, 7 cái vào đầu, vào mặt anh Văn khiến cho nạn nhân gục ngã chết ngay tại chỗ. Giống như thủ đoạn lần trước, hắn chọn sông Serepok để phi tang chiếc búa đinh tội lỗi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngựa quen đường cũ, ngày 19/1/2005, Thọ từ TP HCM về Phú Yên tiếp tục gây án. Nhưng trớ trêu phi vụ thứ năm của hắn lại trúng ngay nạn nhân đã từng bị hắn giết hụt và bị tóm gọn giao cho Công an. Trong 2 năm (2004 -2005), Trần Xuân Thọ gây ra liên tiếp 5 vụ giết người, cướp tài sản rúng động khắp vùng cao nguyên Đắk Lắk. Nạn nhân đều là tài xế xe ôm. Giết người không run tay, lặp đi lặp lại nhiều lần thủ đoạn tàn bạo, thú tính...với tội ác khủng khiếp này, chỉ có cái chết mới cách ly vĩnh viễn phần tử độc ác Trần Xuân Thọ ra khỏi cộng đồng.(Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Phát hiện 2 thi thể không còn nguyên vẹn trong nghĩa trang.