Đôi nam nữ cướp tiệm vàng và loạt vụ cướp vàng gây rúng động

Đôi nam nữ cầm súng, búa cướp tiệm vàng: Khoảng 17h25 ngày 23/9, tiệm vàng Kim Khoa, phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh, đông khách hàng. Thấy hai nghi phạm cầm súng, búa, mọi người hoảng hốt bỏ chạy. Tại quầy bán hàng, hai nhân viên quỳ xuống khi bị tên cướp uy hiếp. Một số người chạy vào trong nhà. Theo hình ảnh camera an ninh, nghi phạm nữ đội mũ, bịt mặt, đeo balô phía trước, ào vào tiệm dùng búa đập liên tục vào cửa kính, lấy vàng nhét vào balô mở sẵn khoá. Tên còn lại cầm súng uy hiếp một số nhân viên, rồi chạy ra cửa canh chừng. Sau chưa đầy một phút, cả hai lên xe máy bỏ chạy. Chủ tiệm ước tính tài sản bị mất khoảng 700-800 triệu đồng. Nam thanh niên giả vờ mua, sau đó cướp: Ngày 23/9, Dương Thành Đạt (27 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, Hậu Giang) chạy xe máy BS 95E1- 491.02 đến tiệm vàng K.P (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An). Tại đây, Đạt yêu cầu chủ tiệm mang vàng ra để lựa mua. Khi chủ tiệm đưa ra 2 chiếc nhẫn và 4 lắc tay bằng vàng để thử, Đạt trả lại 2 nhẫn, 2 lắc tay; còn 2 lắc tay (trọng lượng 18 chỉ, trị giá 70 triệu đồng) Đạt đeo vào tay rồi bất ngờ chạy ra xe tẩu thoát. Chủ tiệm vàng đuổi theo và tri hô, được người dân xung quanh trợ giúp khống chế bắt giữ Đạt. Cướp tiệm vàng giữa trung tâm Đà Nẵng: Ngày 23/9, Nguyễn Quang Diện (SN 2005, ngụ huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) giả vờ mua hàng tại tại tiệm vàng Ngọc Vân Hưng (đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê) và cầm một cái nhẫn vàng trị giá khoảng 14 triệu bỏ chạy ra ngoài lên xe máy tẩu thoát. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, qua công tác xác minh, Công an phường đã truy bắt được Diện và thu hồi tang vật khi đối tượng đến tiệm vàng Sơn Nguyên- 135 Kỳ Đồng (Đà Nẵng) để bán chiếc nhẫn vừa cướp giật được. Nam thanh niên dùng búa cướp tiệm vàng ở Hưng Yên: Chiều 18/8, tại cửa hàng vàng Phương Liên (số 270, chợ Đường Cái, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm), Lê Duy Anh Quân (17 tuổi, trú thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm che kín mặt cầm theo 1 túi ni lông màu đen dùng búa đập tủ kính, cướp vàng tây, trị giá khoảng 90 triệu đồng. Đến ngày 27/8, lực lượng công an đã xác định, phát hiện, bắt giữ Lê Duy Anh Quân. Nam thiếu niên vờ hỏi mua vàng rồi cướp: Ngày 28/7, Nguyễn Trắc N. (16 tuổi, ngụ xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đến tiệm vàng Trường Thịnh (đường Trần Hưng Đạo, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình) để hỏi mua vàng. Chủ tiệm vàng đã đưa cho N. 1 nhẫn vàng 2 chỉ, trị giá 11,2 triệu đồng để N. xem hàng. Bất ngờ N. cầm vàng bỏ chạy. Chủ tiệm vàng đã vừa tri hô vừa đuổi theo N. nhưng không kịp. Nhận được tin báo, Công an TP Ninh Bình vào cuộc điều tra và bắt giữ được N. Nam công nhân dùng dao, búa cướp tiệm vang ở Lào Cai: Ngày 29/6, tiệm vàng Tuyến Thêu ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai bị Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995, trú tại huyện Bảo Thắng) đi xe máy màu đen không có biển số, đeo găng tay, khẩu trang và đội mũ bảo hiểm che kín mặt, mang theo dao búa xông vào đập tủ kính của tiệm vàng để cướp tài sản. Tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng hơn 20 cây vàng. Sau 7 tiếng cướp tiệm vàng, Tuấn đã bị Công an bắt. Đối tượng là công nhân xưởng DCP của Công ty TNHH một thành viên Hoá chất Đức Giang Lào Cai. Dùng súng cướp tiệm vàng ở Hải Dương: Tối 7/6, Lương Văn Đạt (33 tuổi) và Nguyễn Văn Doanh (34 tuổi, đều trú tại xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) đến tiệm vàng Đức Nam (ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) để cướp. 20h cùng ngày, Doanh phát hiện anh Nguyễn Đăng Ninh, con trai của chủ tiệm vàng, đang ngồi uống nước nên lấy búa mang theo đập vỡ mặt tủ kính lấy vàng cho vào ba lô. Anh Ninh lao đến tìm cách bắt kẻ cướp thì Doanh chạy ra ngoài. Đạt vừa lùi vừa chĩa súng về phía anh Ninh. Khi thấy anh Ninh tiếp tục truy đuổi, Đạt nổ súng bắn trọng thương anh Ninh. Sáng 8/6, Doanh và Đạt bị Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thôn Để Xuyên, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Thợ xây cướp tiệm vàng rồi mua bia rủ bạn đến nhậu: Ngày 31/1, Huỳnh Dũng Em (38 tuổi, ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) dừng xe trước cửa tiệm vàng thuộc phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long mở cốp xe lấy dao tự chế và thanh sắt đi vào tiệm chỉ về phía 2 người, nói “mày đưa tiền đây, không tao chém”. Hoảng sợ, chủ tiệm lại quầy lấy tiền, vàng ném ra phía trước. Dũng Em nhặt tiền để vào cốp xe rồi chạy xe về nhà. Sau đó, Dũng Em lấy 1 triệu đồng trong số tiền vừa cướp được mua bia, thức ăn, rủ bạn đến nhậu. Khi Dũng Em vào nhà nằm ngủ thì bị công an kiểm tra bắt giữ cùng tang vật. Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng sáng mùng 5 Tết: Ngày 26/1 (mùng 5 Tết Quý Mão 2023), Công an TP Sóc Trăng tiếp nhận tin báo có một người đàn ông sử dụng vật có hình dạng súng đe dọa chủ tiệm vàng Thanh Tâm (ở ngã tư Hai Bà Trưng - Phan Chu Trinh, phường 1, TP.Sóc Trăng) cướp 1 sợi dây chuyền vàng. Ngay sau đó, lực lượng Công an TP Sóc Trăng phối hợp người dân bắt nghi phạm là Tăng Minh Phúc (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Thuận, H.Mỹ Tú, Sóc Trăng). Tang vật thu giữ gồm 1 sợi dây chuyền vàng 1,5 lượng (loại vàng 18K) và 1 khẩu súng bắn đạn cao su. >>> Xem thêm video: Cướp điện thoại Vertu giá 9.000 USD, bán lại 500.000 đồng. Nguồn: ĐTHĐT.

