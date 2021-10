Bắc Ninh: Bắt hàng loạt nguyên lãnh đạo huyện Yên Phong

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo huyện Yên Phong và thị trấn Chờ (huyện Yên Phong) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015. Quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Tuấn Anh (SN 1959, trú tại thôn Đông Tiến, xã Đông Xuyên, huyện Yên Phong, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Phong nhiệm kỳ 2005-2015); Vũ Văn Nam (SN 1960, trú tại xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Phong); Nguyễn Huy Hòa (SN 1963, trú tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Chờ); Nghiêm Đình Thắng (SN 1963, trú tại thị trấn Chờ, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chờ); Lê Tuấn Đạt (SN 1975, trú trại thị trấn Chờ, cán bộ địa chính thị trấn Chờ).

Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam với 4 bị can Vũ Văn Nam, Nguyễn Huy Hòa, Nghiêm Đình Thắng, Lê Tuấn Đạt. Bị can Nguyễn Tuấn Anh áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú vì lý do sức khỏe.

Qua kết quả điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Bắc Ninh đã xác định: Khu đất của Xí nghiệp Bia Hà Sơn (địa chỉ tại thị trấn Chờ) là đất có mục đích sử dụng sản xuất kinh doanh do UBND thị trấn Chờ giao cho Hội Cựu chiến binh quản lý. Sau đó, UBND thị trấn Chờ đã tự ý tách một phần diện tích khu đất và tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trái quy định, thu hơn 5 tỷ đồng. Dù biết rõ chưa có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thu hồi và chuyển mục đích sử dụng khu đất nhưng UBND thị trấn Chờ đã tự ý tổ chức bán đấu giá trái quy định.

Nguyễn Tuấn Anh (khi đó là Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Phong ) đã đồng ý và chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp làm thủ tục xét cấp đất cho các người dân trúng đấu giá bằng hình thức giao đất ở tận dụng, nộp tiền sử dụng đất theo bảng giá đất ở do UBND tỉnh Bắc Ninh quy định.

Ngày 16/3/2010, căn cứ các Quyết định giao đất ở của UBND huyện Yên Phong, Vũ Văn Nam (khi đó là Trưởng Phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường), Nguyễn Huy Hòa (khi đó là Chủ tịch UBND thị trấn Chờ) và Lê Tuấn Đạt (khi đó là cán bộ địa chính thị trấn Chờ) đã ký biên bản về việc giao đất ở trên thực địa cho những người đứng tên 6 lô đất nêu trên. Đến ngày 9/8/2010, Nguyễn Tuấn Anh đã ký cấp Sổ đỏ cho 6 lô đất nêu trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và những người liên quan.