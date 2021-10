Hành trình phá án: Xác bé gái lõa thể trong vườn và bí mật rợn người

Lật ngược thời gian trở về ngày 15/12/2012, hôm đó vợ chồng anh Y Siêng Niê (28 tuổi) và chị H'Moch Byă (27 tuổi), trú buôn Đắk Tuôr, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đi làm rẫy về, đến tối không thấy con gái là cháu H'Quyên Byă (SN 2007) đâu. Trong lòng bắt đầu bồn chồn lo lắng vì dù hàng ngày có mê chơi đến đâu thì bé H'Quyên Byă cũng đã về từ lâu rồi nhưng hôm nay mặt trời đã lặn từ lâu mà chẳng thấy. Nỗi lo sợ về chuyện không may xảy ra với con gái mình càng lớn dần, nên hai vợ chồng anh Y Siêng Niê đã chạy đi báo cho trưởng làng và tập hợp dân làng bắt đầu đốt đuốc tìm kiếm cháu bé trong đêm. Cả đêm hôm ấy dù cố gắng nhưng dân làng cũng không tìm thấy tung tích cháu bé đâu. Cuộc tìm kiếm kéo dài đến sáng ngày 16/12/2012, mọi tìm kiếm dường như vô vọng thì bất chợt một người nhà cháu H'Quyên trong lúc tìm kiếm đi ngang rẫy cao su của một người dân trong buôn đã phát hiện đôi dép màu hồng của cháu H'Quyên, cách nhà chừng 1,5 cây số. Sau khi khoanh vùng và mở rộng tìm kiếm, bà con tá hỏa khi phát hiện xác cháu H'Quyên bị vùi trong một cái hố nhỏ gần bụi tre, cách nơi đôi dép được tìm thấy chỉ vài chục mét, thân người thì bị vùi dưới lớp đất, đá nhưng có lẽ do trong quá trình chôn vùi cháu bé dưới hố sâu hung thủ đã quá vội vàng cho nên hai chân của bé H'Quyên vẫn còn lòi lên mặt đất. Vụ việc nhanh chóng được báo lên cơ quan công an, kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi cho thấy, phần đầu cháu H'Quyên bị nhiều vết thương do vật cứng tác động vào gây vỡ sọ, tổn thương não dẫn đến tử vong; cơ thể cháu có dấu hiệu bị cưỡng hiếp trước khi bị giết... Xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lại xảy ra tại một buôn đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận. Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương thành lập tổ công tác, tung những trinh sát dày dạn kinh nghiệm vào cuộc. Qua điều tra, ngày 15/12/2012, cháu H'Quyên có đến chơi gần khu vực vườn cà phê nơi dì ruột là H'Soch và cậu là Y Doch đang banh hố để bón phân cho cây cà phê. Tại đây cháu H'Quyên đã ở chơi cùng con gái của dì H'Soch và một cháu nhỏ nhà ở gần đó. Các cháu chơi với nhau được một lát thì do con của dì H'Soch được người quen chở sang nhà bà ngoại, cháu bé kia thì cũng đã về nhà của mình để mang nước ra ruộng cho cha mẹ. Còn lại H'Quyên vì nghĩ cháu còn nhỏ chắc có thể đi đâu đó loanh quanh trong làng nên ai cũng lo cặm cụi làm việc và không để ý đến cháu bé. Tại hiện trường vụ án, bên cạnh đôi dép màu hồng, Công an còn thu được nửa quả bắp mà có dấu hiệu ăn dở. Qua những chi tiết thu thập được, tổ công tác nhận định, đối tượng gây án nhiều khả năng phải là người quen thì mới dễ dàng dẫn dụ cháu H'Quyên đến khu vực vắng vẻ và cách xa khu vực cháu ở ban đầu để giở trò đồi bại rồi ra tay sát hại để bịt đầu mối. Thời điểm cháu H'Quyên mất tích, qua điều tra có một số thanh niên đi làm ruộng, rẫy và tắm suối ở khu vực xung quanh song việc sàng lọc, xác định, khoanh vùng đối tượng đối với lực lượng Công an hết sức khó khăn. Phần lớn người buôn Đắk Tuôr là người M'Nông thuần túy, không thông thuộc tiếng Kinh, họ tính thời gian chủ yếu được người dân dựa vào bóng mặt trời đã gây khó khăn rất nhiều cho tổ công tác bởi khi điều tra về thời điểm ngoại phạm của các đối tượng trong diện nghi vấn không chính xác về mặt thời gian. Gần một tuần trôi qua nhưng tổ công tác vẫn không phát hiện thêm được manh mối nào khả quan, vụ án tưởng chừng như bế tắc, vô vọng thì tia hy vọng lóe ra khi các trinh sát phát hiện trong số các bản tường trình của các đối tượng tình nghi thì lời khai của một thanh niên tên Y Hông Byă (20 tuổi, trú cùng buôn Đắk Tuôr) có dấu hiệu bất minh về thời gian. Cụ thể, Y Hông Byă đã cố tình đánh tráo lịch làm việc và sinh hoạt của mình từ ngày 15 sang ngày 16 và ngược lại. Tiến hành xác minh, tổ phá án cũng xác định được khoảng 1 năm nay, Y Hông Byă đến sống với anh rể là Y Hoa Niê, nhà ở đối diện với gia đình chị H'Soch. Song từ sau khi xảy ra vụ án, Y Hông Byă lại vô duyên vô cớ bỏ về sống ở nhà mẹ đẻ của mình ở cách đó hơn 1 cây số. Tại cơ quan điều tra, khi được triệu tập lên làm việc Y Hông Byă sau một hồi cố ý nhiều lần quanh co chối tội nhưng rồi sau đó chính miệng kẻ giết người tàn ác này đã tự tuôn ra một chuỗi các vấn đề quan trọng, tự khai ra hành vi và tội lỗi của mình bằng chính những lời cố tình chối tội "giấu đầu lòi đuôi" của mình. Và cuối cùng hắn đã cúi đầu khai nhận tội lỗi. Tại cơ quan điều tra Y Hông Byă khai rằng, khoảng 10h ngày 15/12/2012, sau khi đi sạ lúa cho gia đình anh Y Tuân Niê (trú cùng buôn) về anh ta vào nhà anh rể Y Hoa Niê nghỉ ngơi chờ ăn cơm. Trong lúc ngồi trước hiên nhà để hóng mát, Y Hông Byă nhìn thấy cháu H'Quyên đang cầm nửa trái bắp vừa đi vừa ăn ngang qua trước nhà. Vì trong đầu còn ám ảnh những cảnh trong các bộ phim đen vừa được coi, nên khi bóng cháu H'Quyên vừa khuất qua, Y Hông Byă chợt nảy sinh ý đồ đồi bại. Nghĩ sao làm vậy, Y Hông Byă đã chạy ra đường nhựa đi theo phía sau lưng cháu H'Quyên. Đến đoạn đường vắng người, Y Hông Byă từ phía sau tiến lên bế cháu H'Quyên đi tắt qua một lô cà phê, đến một bụi tre gần rẫy cao su là hiện trường vụ án, hắn đã giở trò đồi bại với cháu H'Quyên mặc cho cháu bé kêu van, khóc lóc. Trong lúc thực hiện hành vi đồi bạn của mình, thấy H'Quyên khóc nhiều, Y Hông Byă sợ mọi người phát hiện và sợ cháu H'Quyên về nhà kể lại sự việc nên sau khi đã thỏa mãn hành vi thú tính, hắn ta dùng tay bịt miệng, bế H'Quyên đi qua lô cao su rồi dùng đá đập vào đầu cho đến lúc cháu bé ngưng tiếng khóc la, biết chắc cháu bé đã chết, nhìn bên cạnh bụi tre có chiếc hố, kẻ giết người máu lạnh đã vùi xác cháu bé ngay chiếc hố ấy. Gây án xong, Y Hông Byă xuống suối gần đó tắm rửa, đốt chiếc quần đang mặc để phi tang rồi bỏ về nhà mẹ đẻ ở như chưa có gì xảy ra. Hôm sau, khi xác cháu H'Quyên được phát hiện, lúc lực lượng Công an làm việc tại hiện trường, Y Hông Byă cũng đến xem cùng mọi người trong buôn, miệng cũng oán kẻ nào ác độc như bất kỳ ai mà không hề tỏ ra một chút gì lo sợ hay cắn rứt lương tâm. Ngày 15/9/2013, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Y Hồng Byă (20 tuổi, trú buôn Đắk Tuôr, xã Cư Pui, huyện Krông Bông) mức án tử hình về tội "hiếp dâm trẻ em và giết người".

