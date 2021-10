Hành trình phá án: Mưu sát chị họ bằng trà sữa, để “cướp” anh rể

Ngày 3/12/2019, Công an TP Thái Bình nhận được tin báo của Công an xã Vũ Chính về việc một điều dưỡng viên Bệnh viện Phổi Thái Bình đột tử tại nơi làm việc. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an Thành phố phối hợp Viện kiểm sát nhân dân Thành phố khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh. Thời điểm này nạn nhân đã được đưa về gia đình khâm liệm. Quá trình xác minh, đến ngày 25/12/2019 thấy có dấu hiệu của tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định Khởi tố vụ án "Giết người'. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an xác định nghi phạm chính là Lại Thị Kiều Trang, (SN 1994, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Ngày 29/12/2019 hồ sơ vụ án được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền. Ngày 31/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định khai quật và khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân chết. Lại Thị Kiều Trang khai: Trang là em họ chị Đ.T.H.Y có chồng là anh P.V.Q. (SN 1989, trú tại huyện Kiến Xương). Từ tháng 1/2019 giữa Trang và anh Q. nảy sinh tình cảm yêu đương. Khoảng tháng 10/2019 Trang và anh Q . muốn dừng lại mối quan hệ này dẫn đến việc Trang buồn chán. Động cơ gây án của Lại Thị Kiều Trang xuất phát từ mối quan hệ tình cảm với chồng của chị Y. là anh P.V.Q. Do ghen tuông, muốn níu kéo anh Q., Trang đã nảy sinh ý định dùng chất độc Natri Xyanua đầu độc, giết chết chị Y. để sau đó có thể qua lại với người yêu. Biết chị Y. thích uống trà sữa nên sáng 2/12/2019, Trang đặt mua 6 cốc trà sữa, mua 1 xi lanh cùng kim tiêm mang về nhà. Trang dùng dao lam rạch một đường nhỏ khoảng 1cm tại phần nilon bịt miệng cốc, bơm chất Natri Xyanua vào trong các cốc trà sữa. Trang bơm được 4 cốc thì hết chất độc, Trang vứt dao lam, băng dính và xilanh, kim tiêm vào thùng rác của gia đình. Sau đó, Trang mang 6 cốc trà sữa trong đó có 4 cốc đã có chất độc đến Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình, mục đích gửi cho chị Y. Do chị Y. đã về nên Trang gửi túi quýt và 6 cốc trà sữa cho chị P.T.L (SN 1980, Vũ Thư, Thái Bình, là cán bộ điều dưỡng cùng khoa với chị Y.). Chị L. sau đó gọi cho Y., nói có người gửi cho trà sữa và chị Y. nhờ để vào tủ lạnh uống sau. Khoảng 18h30 cùng ngày, chị L. lấy 2 cốc đưa cho con trai uống 1 cốc, chị L. uống nửa cốc, số còn lại bỏ vào tủ lạnh. Ngày hôm sau, chị L. uống nốt nửa cốc còn lại. 10h ngày 3/12, nạn nhân N.T.H (SN 1990, Bồ Xuyên, TP.Thái Bình, là điều dưỡng viên khoa nội 3, Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình, đồng nghiệp của chị Y.) lấy một cốc trà sữa trong 4 cốc còn lại ở tủ lạnh ra uống. Được khoảng 2 ngụm thì chạy vào nhà vệ sinh rồi ngã gục. Kết luận giám định pháp y tử thi của nạn nhân xác định nguyên nhân chết của chị H. là ngộ độc Xyanua. Ngày 17/7/2020, TAND tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử vụ đầu độc bằng trà sữa. Tại tòa, Trang khai nhận ý định ban đầu khi mua xyanua là để tự tử. Nhưng sau đó thấy anh Q. yêu thương chăm sóc vợ nên nảy sinh ghen tuông. Trang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và thừa nhận việc thực hiện ý đồ giết chị họ của Trang cũng không suy nghĩ đến việc sẽ làm hại người khác. HĐXX đã tuyên bị cáo Lại Thị Kiều Trang hình phạt tử hình. Bị cáo phải bồi thường cho gia đình chị N.T.H tiền mai táng phí, bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho nạn nhân và cấp dưỡng cho 3 con của bị hại. >>>> Xem thêm video: Tuyên án cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa để chiếm anh rể. Nguồn: ANTV.

Ngày 3/12/2019, Công an TP Thái Bình nhận được tin báo của Công an xã Vũ Chính về việc một điều dưỡng viên Bệnh viện Phổi Thái Bình đột tử tại nơi làm việc. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an Thành phố phối hợp Viện kiểm sát nhân dân Thành phố khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh. Thời điểm này nạn nhân đã được đưa về gia đình khâm liệm. Quá trình xác minh, đến ngày 25/12/2019 thấy có dấu hiệu của tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định Khởi tố vụ án "Giết người'. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an xác định nghi phạm chính là Lại Thị Kiều Trang, (SN 1994, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Ngày 29/12/2019 hồ sơ vụ án được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền. Ngày 31/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định khai quật và khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân chết. Lại Thị Kiều Trang khai: Trang là em họ chị Đ.T.H.Y có chồng là anh P.V.Q. (SN 1989, trú tại huyện Kiến Xương). Từ tháng 1/2019 giữa Trang và anh Q. nảy sinh tình cảm yêu đương. Khoảng tháng 10/2019 Trang và anh Q . muốn dừng lại mối quan hệ này dẫn đến việc Trang buồn chán. Động cơ gây án của Lại Thị Kiều Trang xuất phát từ mối quan hệ tình cảm với chồng của chị Y. là anh P.V.Q. Do ghen tuông, muốn níu kéo anh Q., Trang đã nảy sinh ý định dùng chất độc Natri Xyanua đầu độc, giết chết chị Y. để sau đó có thể qua lại với người yêu. Biết chị Y. thích uống trà sữa nên sáng 2/12/2019, Trang đặt mua 6 cốc trà sữa, mua 1 xi lanh cùng kim tiêm mang về nhà. Trang dùng dao lam rạch một đường nhỏ khoảng 1cm tại phần nilon bịt miệng cốc, bơm chất Natri Xyanua vào trong các cốc trà sữa. Trang bơm được 4 cốc thì hết chất độc, Trang vứt dao lam, băng dính và xilanh, kim tiêm vào thùng rác của gia đình. Sau đó, Trang mang 6 cốc trà sữa trong đó có 4 cốc đã có chất độc đến Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình, mục đích gửi cho chị Y. Do chị Y. đã về nên Trang gửi túi quýt và 6 cốc trà sữa cho chị P.T.L (SN 1980, Vũ Thư, Thái Bình, là cán bộ điều dưỡng cùng khoa với chị Y.). Chị L. sau đó gọi cho Y., nói có người gửi cho trà sữa và chị Y. nhờ để vào tủ lạnh uống sau. Khoảng 18h30 cùng ngày, chị L. lấy 2 cốc đưa cho con trai uống 1 cốc, chị L. uống nửa cốc, số còn lại bỏ vào tủ lạnh. Ngày hôm sau, chị L. uống nốt nửa cốc còn lại. 10h ngày 3/12, nạn nhân N.T.H (SN 1990, Bồ Xuyên, TP.Thái Bình, là điều dưỡng viên khoa nội 3, Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình, đồng nghiệp của chị Y.) lấy một cốc trà sữa trong 4 cốc còn lại ở tủ lạnh ra uống. Được khoảng 2 ngụm thì chạy vào nhà vệ sinh rồi ngã gục. Kết luận giám định pháp y tử thi của nạn nhân xác định nguyên nhân chết của chị H. là ngộ độc Xyanua. Ngày 17/7/2020, TAND tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử vụ đầu độc bằng trà sữa. Tại tòa, Trang khai nhận ý định ban đầu khi mua xyanua là để tự tử. Nhưng sau đó thấy anh Q. yêu thương chăm sóc vợ nên nảy sinh ghen tuông. Trang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và thừa nhận việc thực hiện ý đồ giết chị họ của Trang cũng không suy nghĩ đến việc sẽ làm hại người khác. HĐXX đã tuyên bị cáo Lại Thị Kiều Trang hình phạt tử hình. Bị cáo phải bồi thường cho gia đình chị N.T.H tiền mai táng phí, bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho nạn nhân và cấp dưỡng cho 3 con của bị hại. >>>> Xem thêm video: Tuyên án cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa để chiếm anh rể. Nguồn: ANTV.