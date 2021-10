Hành trình phá án: 24h giải cứu các bé gái trong “động quỷ”

Vào 1 buổi tối muộn giữa tháng 6/2021, trực ban Công an huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) tiếp nhận tin báo của một phụ nữ trung niên cho biết con gái chị là cháu P.T (SN 2007) ra khỏi nhà đã 2 hôm nhưng chưa trở về. Gia đình đã tìm kiếm ở nhiều nơi cũng như liên lạc vào số máy điện thoại của cháu nhưng không có kết quả. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hải Hậu đã tiến hành ngay các biện pháp xác minh thông tin cháu bé mất tích chưa rõ nguyên nhân. Do thời điểm đêm khuya nên công an chưa thể tiếp cận các thành viên còn lại trong gia đình cháu bé cũng như hàng xóm xung quanh nhà nạn nhân. Công an huyện Hải Hậu một mặt ghi lời khai của mẹ nạn nhân để làm sáng rõ hơn một vài chi tiết liên quan vụ việc và rà soát xác minh quan hệ cháu bé trên mạng xã hội với hi vọng sớm tìm được lời giải cho sự biến mất đầy bí ấn của bé gái. Quá trình rà soát, công an phát hiện trước khi mất tích, bé gái thường xuyên trao đổi tin nhắn với Tiến Đinh, tên một chủ tài khoản trên Facebook. Sáng sớm 11/6, cảnh sát ghi nhận lại lời nhân chứng có nhìn thấy cháu P.T. trước đó hai ngày được một nam thanh niên có vóc dáng nhỏ bé, trên dưới 20 tuổi đón bằng xe ô tô, chiếc xe này sau đó di chuyển theo QL21 hướng về Hà Nội. Xác định việc bé gái mất tích là có thật, vụ việc có dấu hiệu lôi kéo mua bán người, Công an huyện Hải Hậu lập tức báo cáo Công an tỉnh Nam Định. Người đứng đầu Công an tỉnh Nam Định nhận định, tính chất nghiêm trọng của vụ việc không chỉ nằm ở chỗ nạn nhân đang ở tuổi vị thành niên mà hơn thế, thủ phạm đã đưa nạn nhân ra khỏi địa bàn tỉnh. Nếu không nhanh chóng xác định vị trí đối tượng giam giữ nạn nhân, nhiều khả năng, chúng sẽ ngày một đi xa, việc giải cứu bé gái sẽ khó khăn. Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định kể, thời điểm đó, ông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Hải Hậu tập trung các điều tra viên giỏi và khẩn trương điều tra khám phá vụ án. Nhân dân địa phương rất bức thiết đòi hỏi lực lượng công an sớm khám phá vụ án. Thời điểm đó, bé gái mất tích chỉ 14 tuổi nên người dân đặc biệt quan tâm. Người dân xôn xao bàn tán, áp lực càng lớn với lực lượng Công an. Thiếu tá Mai Văn Phú, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Cồng an tỉnh Nam Định cho biết, khi đó lực lượng cảnh sát hình sự tập trung áp dụng mọi biện pháp nghiệp vụ, truy tìm nạn nhân để giải tỏa nỗi lo lắng cho gia đình nạn nhân. Điều tra Facebook Tiến Đinh, cảnh sát nắm được thông tin đầy đủ là Đinh Văn Tiến (SN 2004, quê ở xã Hải Tân, huyện Hải Hậu), hiện đang sinh sống, làm việc tại Phú Thọ. Trên các trang mạng xã hội facebook, zalo, Tiến chủ động kết bạn với các bé gái tuổi vị thành niên ở nhiều nơi nhưng nhiều nhất ở tỉnh Nam Định. Bằng thủ đoạn rủ rể các bé gái đi tham quan, du lịch và hứa hẹn sẽ tìm được việc làm cho các bé gái với mức thu nhập cao. Ngay sau khi có thông tin Tiến đang ở tỉnh Phú Thọ, những điều tra viên, trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm đã lên đường đến Phú Thọ. Đại tá Phạm Văn Oánh, Trưởng Công an huyện Hải Hậu cho biết, trước khi lực lượng lên đường đã động viên anh em cố gắng nêu cao tinh thần trách nhiệm, với mục tiêu làm sao sáng tỏ vụ việc nhanh nhất, giải cứu các nạn nhân, bắt giữ các đối tượng. Với sự hỗ trợ của Công an tỉnh Phú Thọ, tổ công tác nhanh chóng khoanh vùng vị trí nghi là nơi sinh sống của Đinh Văn Tiến. Lực lượng cảnh sát đã xác định được một số đối tượng nghi vấn tại khu 8, xã Hy Cương, TP Việt Trì, Phú Thọ. Địa chỉ trên cũng là nơi Trương Tuấn Anh (SN 1992) ở, đối tượng này từng có một tiền án về tội mua bán người và đã từng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ xử phạt 5 năm tù giam vào năm 2010. Ra tù năm 2015, Tuấn Anh về địa phương kinh doanh, mở một số dịch vụ karaoke, cắt tóc, gội đầu, massage. Cảnh sát nhận định, Đinh Văn Tiến không hoạt động đơn lẻ mà còn có đồng phạm, nhiều khả năng bé gái mất tích đang ở cùng với Tiến và Tuấn Anh tại địa chỉ trên. Lực lượng cảnh sát nhanh chóng đề ra phương án tối ưu nhất để giải cứu cháu bé, tránh rút dây động rừng. Các thành viên tổ chuyên án sau đó thống nhất phương án điệu hổ ly sơn. Trương Tuấn Anh sẽ được mời đến UBND xã làm việc về phòng, chống COVID-19 đối với các cơ sở kinh doanh. Trong lúc đó, tổ truy bắt sẽ kiểm tra hành chính quán karaoke này và sẽ vô hiệu hóa Tiến và giải cứu cháu bé. Đúng như kế hoạch, tại một căn phòng trong cơ sở kinh doanh của Tuấn Anh, cảnh sát đã tìm thấy cháu bé 14 tuổi mất tích, ngoài ra còn phát hiện 5 bé gái có độ tuổi từ 14 đến 16 và 2 cô gái trên 18 tuổi. Trương Tuấn Anh, Đinh Văn Tiến và 8 nạn nhân được đưa đến Nam Định vào 2h sáng ngày 17/6 để đấu tranh làm rõ vụ án. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng ban đầu quanh co, chối bỏ hành vi nhưng trước các tài liệu của cơ quan công an, hai đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, tháng 7/2020, vợ chồng Trương Tuấn Anh mở quán karaoke và cơ sở tẩm quất tại khu 8, xã Hy Cương, TP Việt Trì, Phú Thọ. Để lôi kéo nhiều khách đến, vợ chồng Tuấn Anh đăng tin tuyển phục vụ quán qua mạng xã hội. Khoảng tháng 2/2021, Tiến làm quen với Tuấn Anh qua facebook và xin làm nhân viên trông quán. Sau khi nhận vào làm, Tuấn Anh bảo Tiến lên mạng tìm kiếm những cô gái trẻ về làm nhân viên cho quán. Mỗi cô gái mà Tiến đưa về, Tiến được Tuấn Anh trả công từ 3 đến 4 triệu đồng. Thông qua mạng xã hội, Tiến đã làm quen và lừa được 6 thiếu nữ trong độ tuổi từ 14 đến 16 trú tại các huyện Nghĩa Hưng, Nam Trực, Hải Hậu của tỉnh Nam Định đưa lên làm nhân viên tại quán của Trương Tuấn Anh. Cụ thể, tháng 4/2021, Tiến lần lượt đưa P.T.T.T (SN 2006, Hải Hậu); N.T.T.L (SN 2006, huyện Hải Hậu); T.N.K (SN 2003, Nam Trực); P.T.L (SN 2005, huyện Nghĩa Hưng). Ngày 2/5, Tiến đưa Đ.T.A.N (SN 2005, huyện Hải Hậu) và ngày 14/6 đưa P.T.T (SN 2007, huyện Hải Hậu) lên Phú Thọ bàn giao cho Trương Tuấn Anh. Lợi dụng tâm lý nhẹ dạ cả tin của các thiếu nữ, Tiến rủ các cô gái lên làm tại quán cắt tóc, quán ăn, trà sữa với lời hứa công việc nhẹ nhàng, lương cao. Sau khi các bé gái đồng ý và lên Phú Thọ, Tiến sẽ giao lại cho Tuấn Anh và nhận tiền công. Để chiếm được lòng tin của các thiếu nữ, vợ chồng Tuấn Anh dẫn các bé gái đi làm đẹp, sắm điện thoại thông minh, sau đó ép các thiếu nữ viết giấy vay nợ. Mục đích ép các em phải ở lại làm ở quán karaoke và quán massage để trả nợ. Theo lời kể của một nạn nhân, sau khi mua đồ sắm sửa, khi về, Tuấn Anh kêu viết và ký vào giấy nợ. Hàng ngày 8 cô gái ăn ở sinh hoạt tại nhà vợ chồng Tuấn Anh do hai đối tượng quản lý, không được tự ý ra ngoài. Khi có khách đến hát karaoke, tẩm quất massage, Tuấn Anh và Tiến sẽ đưa các cô gái đến phục vụ, sau đó đến đón trở về nhà Tuấn Anh. Nạn nhân cho biết, hát 160.000 đồng/h thì cắt lại cho Tuấn Anh 60.000 đồng, còn massage 180.000 đồng/vé thì cắt lại cho chủ 80.000 đồng. Những trường hợp không chấp hành, làm trái ý sẽ bị Tuấn Anh dọa dẫm, đánh đập. Ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Tuấn Anh và Đinh Văn Tiến về tội mua bán người dưới 16 tuổi theo điều 151, Bộ Luật hình sự năm 2015. Quyết tâm phá án nhanh nhất và truy tìm đưa bé gái trở về với gia đình, trấn an dư luận đã thôi thúc lực lượng Công an phá án hơn lúc nào hết. Lần theo dấu vết sự mất tích của bé gái lực lượng Công an cũng đã phá một vụ án mua bán người dưới 16 tuổi thành công.

