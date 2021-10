Hành trình phá án: Thi thể nữ giáo viên dưới mương với 11 vết đâm

Đã gần 10 năm trôi qua nhưng Ninh Giang (Hải Dương) vẫn nhớ như in vụ án thi thể cô giáo bị đâm nhiều nhát dao bị vứt dưới kênh nước. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h ngày 16/12/2012, người dân phát hiện tại mép bờ kênh dẫn nước T10-1, thuộc địa phận Trại Hào, Hưng Yên, Hưng Long, Ninh Giang, tỉnh Hải Dương xác một phụ nữ trên người có nhiều thương tích, nghi là án mạng. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Công an huyện Ninh Giang và các đơn vị nghiệp vụ trên địa bàn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết quả xác định đây là vụ án mạng. Nạn nhân bị tử vong do 11 vết đâm vào người, trong đó có những vết thương chí mạng… Quá trình khám xét, Công an đã thu được trên cổ nạn nhân một sợi dây chuyền vàng tây; trong túi áo bên trái có 1 CMND mang tên Vũ Thị Liên, 1 CMND mang tên Nguyễn Thị Nhung (là con gái nạn nhân). Kết quả xác minh xác định, nạn nhân là Vũ Thị Liên đang là giáo viên trường Tiểu học xã Văn Giang (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Theo điều tra, trước khi xảy ra vụ án nạn nhân có đi nhà nghỉ cùng một người đàn ông. Hàng chục trinh sát và điều tra viên tổ chức rà soát tại các nhà nghỉ trên địa bàn huyện Ninh Giang và các địa bàn lân cận như huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình… Chủ nhà nghỉ Thành Trung ở tại Khu 2, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình cho biết: 22h ngày 15/12/2012, có một đôi nam nữ đi xe máy Airblade mang BKS 34E1 - 08064 đến thuê phòng trọ số 204. Đến khoảng 8h15 ngày 16/12, đôi nam nữ rời nhà nghỉ, khi đến đăng ký phòng bằng CMND mang tên Nguyễn Thanh Thùy, ở Văn Diệm, Hưng Thái, Ninh Giang. Theo đó, cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm Nguyễn Thanh Thùy (47 tuổi). Lúc 23h ngày 16/12/2012, cơ quan điều tra đã triệu tập Thùy đến trụ sở làm việc. Sau một hồi quanh co chối tội, Thùy khai nơi gửi xe nhưng không khai nhận gây ra vụ giết chị Liên để cướp tài sản. Để bắt đối tượng “tâm phục, khẩu phục” các mũi trinh sát của Phòng PC 45 phối hợp với Công an huyện Ninh Giang không quản vất vả, rà soát tại nhiều địa bàn và đến 01h40 ngày 17/12/2012 đã thu giữ được xe máy Airblade tại nhà chị Hòa Thị Hương ở thị trấn Quỳnh Côi. Qua đấu tranh, bước đầu Thùy khai nhận: Do có quan hệ bạn bè nên Thùy đã cho chị Liên vay 3 lần, tổng cộng là 97 triệu đồng đến nay chưa trả. Cách đây khoảng một tuần, Thùy mua 7 con dao (trong đó có 1 con dao bầu) với ý định dùng dao uy hiếp chị Liên đòi nợ. Khoảng 16h ngày 15/12/2012, Thùy điện thoại cho chị Liên hẹn gặp ở bên kia cầu Hiệp thuộc xã Hưng Long, Ninh Giang, khi đi Thùy mang theo một con dao bầu và sử dụng chiếc xe máy Viva Suzuki mang BKS0 34L7 - 26617 sang Thái Bình. Chiếc xe này, Thùy gửi tại nhà chị Hạnh sau đó thuê xe ôm ra cầu Hiệp. Khoảng 18h cùng ngày thì Thùy gặp chị Liên ở cầu Hiệp, 2 bên ngồi nói chuyện tại đường bê tông thuộc nghĩa địa thôn Trại Hào, Hưng Long, Ninh Giang. Tại đây, Thùy đòi nợ, chị Liên khất nợ, sau đó chị Liên lái xe chở Thùy về. Khi đi đến bờ kênh dẫn nước T10-1, gần km10+400 tỉnh lộ 396B, thuộc địa phận thôn Trại Hào, Thùy bảo chị Liên dừng xe lại, Thùy xuống xe, chị Liên tắt máy. Lúc này, Thùy bảo phải đưa xe Airblade để trừ nợ, chị Liên bảo: "Làm gì mà quá đáng thế" sau đó hai bên giằng co nhau, chị Liên vung tay đập vào mặt Thùy. Vì tức giận Thùy rút dao đâm vào bụng bên trái của chị Liên, làm xe máy đổ xuống đường. Sau khi chị Liên ngã xuống kênh, Thùy vẫn cầm dao gây thương tích nghiêm trọng cho người bị hại… Sau khi gây án, Thùy đi xe máy Airblade sang Thái Bình. Khi đi qua cầu Hiệp thuộc địa phận xã Hưng Long, Ninh Giang, đối tượng ném dao xuống sông Luộc. Sau khi gây án, Thùy đi xe máy về quán sửa điện thoại ở thị trấn Quỳnh Côi sấy lại điện thoại sau đó sang nhà bên cạnh mua một bộ quần áo hết hơn 1 triệu đồng. Tháng 8/2013, TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Thùy mức án tử hình về tội “Giết người”, 6 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. >>>>> Xem thêm video: An Giang: Phá nhanh vụ giết người giấu xác trong đêm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

