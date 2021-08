86 phạm nhân được tha tù 2/9: TP HCM đang phong tỏa, về nhà thế nào?

Ngày 26/8, Hội đồng các cơ quan tố tụng tại TP.HCM cho biết dịp lễ 2/9 năm nay có 86 phạm nhân được giảm án, tha tù trước thời hạn có điều kiện.

86 phạm nhân được giảm án, tha tù trước thời hạn vì đã có quá trình cải tạo tiến bộ, thể hiện ở việc chấp hành tốt nội quy tại các trại giam, tích cực học tập, lao động, có đủ thời gian xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên, có nơi cư trú rõ ràng.

Trong 86 phạm nhân được giảm án có 24 người được giảm hết thời hạn tù còn lại.

Quyết định giảm án, tha tù trước thời hạn là thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội thật sự ăn năn, hối cải. Đây cũng là động lực giúp các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù còn lại cố gắng noi theo để sớm được hưởng chính sách khoan hồng.

Do đợt đặc xá lần này đúng vào đợt dịch COVID-19 căng thẳng, phức tạp, nhất là ở TP. HCM đang giãn cách xã hội, "ai ở đâu ở yên đó", không d i chuyển nên tại buổi họp với Hội đồng tư vấn đặc xá và lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan (ngày 17/8), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, lần này việc tái hòa nhập cộng đồng trong dịch COVID-19 sẽ có những khó khăn. Do đó Chính phủ cần có chủ trương chỉ đạo các bộ, ngành liên quan thực hiện nghiêm; từng gia đình, cơ sở phải chú ý điều này. Bộ Công an phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan có phương án tổ chức cho phạm nhân được đặc xá trở về nơi cư trú đúng thời gian quy định, đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19.